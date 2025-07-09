Интер вновь попытается подписать полузащитника ПСЖ. Проблема – его зарплата

Миланский «Интер» добавил в список пожеланий в момент трансферного окна 29-летнего испанца Марко Асенсио из ПСЖ. «Змеи» пытались дважды подписать футболиста в течение последних лет, однако план провалился.

Испанский полузащитник полностью подходит под план игры нового тренера Кристиана Киву. «Интер» готов сделать предложение по Асенсио, а вот ПСЖ не против попрощаться с испанцем.

Единственной проблемой для «Интера» в переговорах с игроком может стать зарплата Марко, которую «змеи» считают слишком высокой.

Зимой 2025 года Марко на правах аренды перешел в «Астон Виллу», за которую футболист отыграл 21 матч (восемь голов и один ассист). Однако клуб решил не выкупать контракт Асенсио и полузащитник вернулся в Париж.

За ПСЖ полузащитник выступает с сезона 2023/24 – на счету Марко 47 матчей за клуб, семь голов и 11 ассистов.