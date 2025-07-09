Интер вновь попытается подписать полузащитника ПСЖ. Проблема – его зарплата
Итальянский клуб снова охотится на Марко Асенсио
Миланский «Интер» добавил в список пожеланий в момент трансферного окна 29-летнего испанца Марко Асенсио из ПСЖ. «Змеи» пытались дважды подписать футболиста в течение последних лет, однако план провалился.
Испанский полузащитник полностью подходит под план игры нового тренера Кристиана Киву. «Интер» готов сделать предложение по Асенсио, а вот ПСЖ не против попрощаться с испанцем.
Единственной проблемой для «Интера» в переговорах с игроком может стать зарплата Марко, которую «змеи» считают слишком высокой.
Зимой 2025 года Марко на правах аренды перешел в «Астон Виллу», за которую футболист отыграл 21 матч (восемь голов и один ассист). Однако клуб решил не выкупать контракт Асенсио и полузащитник вернулся в Париж.
За ПСЖ полузащитник выступает с сезона 2023/24 – на счету Марко 47 матчей за клуб, семь голов и 11 ассистов.
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