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  4. Интер вновь попытается подписать полузащитника ПСЖ. Проблема – его зарплата
Италия
09 июля 2025, 14:07 | Обновлено 09 июля 2025, 14:10
756
0

Интер вновь попытается подписать полузащитника ПСЖ. Проблема – его зарплата

Итальянский клуб снова охотится на Марко Асенсио

09 июля 2025, 14:07 | Обновлено 09 июля 2025, 14:10
756
0
Интер вновь попытается подписать полузащитника ПСЖ. Проблема – его зарплата
Getty Images/Global Images Ukraine. Марко Асенсио

Миланский «Интер» добавил в список пожеланий в момент трансферного окна 29-летнего испанца Марко Асенсио из ПСЖ. «Змеи» пытались дважды подписать футболиста в течение последних лет, однако план провалился.

Испанский полузащитник полностью подходит под план игры нового тренера Кристиана Киву. «Интер» готов сделать предложение по Асенсио, а вот ПСЖ не против попрощаться с испанцем.

Единственной проблемой для «Интера» в переговорах с игроком может стать зарплата Марко, которую «змеи» считают слишком высокой.

Зимой 2025 года Марко на правах аренды перешел в «Астон Виллу», за которую футболист отыграл 21 матч (восемь голов и один ассист). Однако клуб решил не выкупать контракт Асенсио и полузащитник вернулся в Париж.

За ПСЖ полузащитник выступает с сезона 2023/24 – на счету Марко 47 матчей за клуб, семь голов и 11 ассистов.

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Марко Асенсио Интер Милан ПСЖ чемпионат Италии по футболу Серия A трансферы трансферы Серии A трансферы Лиги 1 чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция)
Андрей Витренко Источник: La Gazzetta dello Sport
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