Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Одного продали. В клубе УПЛ возник конфликт между легионером и украинцем
Украина. Премьер лига
09 июля 2025, 14:19 |
1270
1

Одного продали. В клубе УПЛ возник конфликт между легионером и украинцем

Рафаэль Бандейра остался в составе «Кривбасса» после ухода Александра Романчука

09 июля 2025, 14:19 |
1270
1
Одного продали. В клубе УПЛ возник конфликт между легионером и украинцем
ФК Кривбасс Кривой Рог. Рафаэль Бандейра

Правый защитник криворожского «Кривбасса» Рафаэль Бандейра мог покинуть клуб из-за конфликта с одноклубником, но теперь ситуация изменилась.

У 24-летнего португальца возникло недопонимание с украинским защитником Александром Романчуком, поэтому клуб Премьер-лиги мог потерять легионера. Все изменилось, когда «Кривбасс» получил предложение о трансфере от румынской команды «Университатя Крайова».

«Кривбасс» согласился отпустить 25-летнего украинца и получил за переход футболиста 750 тысяч евро. После ухода Романчука, Бандейра принял решение остаться в составе криворожского клуба.

В прошлом сезоне Рафаэль провел 22 матча во всех турнирах, в которых не сумел отличиться результативными действиями. Романчук сыграл 26 поединков и записал на свой счет одну результативную передачу.

Стоит отметить, что Бандейра принес победу «Кривбассу» в товарищеском поединке с словенским «Браво», который состоялся 6 июля.

По теме:
«В Париже надеются, что…» Во Франции раскрыли планы ПСЖ на Забарного
Идут переговоры. Борнмут нацелился на голкипера Челси
«Время прощаться». Вингер Динамо Киев опубликовал заявление о своей карьере
Кривбасс Кривой Рог Рафаэль Бандейра Александр Романчук (1999) трансферы трансферы УПЛ Университатя Крайова
Николай Титюк Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Это важные изменения. УЕФА вводит новое правило в плей-офф еврокубков
Футбол | 09 июля 2025, 06:00 5
Это важные изменения. УЕФА вводит новое правило в плей-офф еврокубков
Это важные изменения. УЕФА вводит новое правило в плей-офф еврокубков

Команда, занявшая в лиге более высокое место, сыграет ответный матч дома

Филипп БУДКОВСКИЙ: «Скрипник на меня рассчитывает»
Футбол | 09 июля 2025, 12:36 0
Филипп БУДКОВСКИЙ: «Скрипник на меня рассчитывает»
Филипп БУДКОВСКИЙ: «Скрипник на меня рассчитывает»

Нападающий «Зари» в эксклюзивном интервью Sport.ua рассказал, что может покинуть луганскую команду

Норвежская биатлонистка сменила гражданство, чтобы попасть на Олимпиаду
Биатлон | 08.07.2025, 16:45
Норвежская биатлонистка сменила гражданство, чтобы попасть на Олимпиаду
Норвежская биатлонистка сменила гражданство, чтобы попасть на Олимпиаду
Долгожданная битва. Определена первая пара 1/2 финала Уимблдона у мужчин
Теннис | 08.07.2025, 21:50
Долгожданная битва. Определена первая пара 1/2 финала Уимблдона у мужчин
Долгожданная битва. Определена первая пара 1/2 финала Уимблдона у мужчин
Ливерпуль расторг контракт с Жотой. Это сделано умышленно
Футбол | 09.07.2025, 12:21
Ливерпуль расторг контракт с Жотой. Это сделано умышленно
Ливерпуль расторг контракт с Жотой. Это сделано умышленно
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
MaximusOne
Походу Романчук бив цього Бандеру
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, почему Усик такой особенный боксер?»
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, почему Усик такой особенный боксер?»
09.07.2025, 07:02 1
Бокс
Хаби АЛОНСО: «Найди себе новую команду, ты больше не будешь играть за Реал»
Хаби АЛОНСО: «Найди себе новую команду, ты больше не будешь играть за Реал»
07.07.2025, 08:26 1
Футбол
ФОТО. Мудрик сидел в боксе украинской теннисистки на матче Уимблдона-2025
ФОТО. Мудрик сидел в боксе украинской теннисистки на матче Уимблдона-2025
07.07.2025, 17:57 4
Теннис
Алекс ФЕРГЮСОН: «Я еще не видел лучшего футболиста, чем он»
Алекс ФЕРГЮСОН: «Я еще не видел лучшего футболиста, чем он»
08.07.2025, 00:32
Футбол
Фантастика. Усик запланировал большой бой на 2026, это не Паркер, не Фьюри
Фантастика. Усик запланировал большой бой на 2026, это не Паркер, не Фьюри
07.07.2025, 09:14 9
Бокс
Украинцы с впечатляющим камбеком на тай-брейке победили Польшу в волейбол
Украинцы с впечатляющим камбеком на тай-брейке победили Польшу в волейбол
08.07.2025, 17:22
Волейбол
Футболисты Баварии пытались прорваться в раздевалку ПСЖ после матча КЧМ
Футболисты Баварии пытались прорваться в раздевалку ПСЖ после матча КЧМ
08.07.2025, 07:32 7
Футбол
Усик назвал самого тяжелого соперника среди британских боксеров
Усик назвал самого тяжелого соперника среди британских боксеров
07.07.2025, 14:19 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем