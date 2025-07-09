Одного продали. В клубе УПЛ возник конфликт между легионером и украинцем

Правый защитник криворожского «Кривбасса» Рафаэль Бандейра мог покинуть клуб из-за конфликта с одноклубником, но теперь ситуация изменилась.

У 24-летнего португальца возникло недопонимание с украинским защитником Александром Романчуком, поэтому клуб Премьер-лиги мог потерять легионера. Все изменилось, когда «Кривбасс» получил предложение о трансфере от румынской команды «Университатя Крайова».

«Кривбасс» согласился отпустить 25-летнего украинца и получил за переход футболиста 750 тысяч евро. После ухода Романчука, Бандейра принял решение остаться в составе криворожского клуба.

В прошлом сезоне Рафаэль провел 22 матча во всех турнирах, в которых не сумел отличиться результативными действиями. Романчук сыграл 26 поединков и записал на свой счет одну результативную передачу.

Стоит отметить, что Бандейра принес победу «Кривбассу» в товарищеском поединке с словенским «Браво», который состоялся 6 июля.