Трансфер Дьекереша в Арсенал находится под угрозой срыва
Португальский клуб хочет больше денег за шведского нападающего
Трансфер шведского нападающего лиссабонского «Спортинга» Виктора Дьекереша в лондонский «Арсенал» находится под угрозой срыва, сообщает Record.
По информации источника, представители английского гранда вернулись назад в Лондон после 2 дней переговоров без прогресса. «Арсенал» предлагает 65 миллионов евро + 15 миллионов бонусами, а «Спортинг» требует 70 миллионов евро без учета бонусов.
В сезоне 2024/25 Дьекереш провел 52 матча во всех турнирах, в которых забил 54 гола и отдал 13 результативных передач. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 75 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что «Арсенал» предложил защитнику огромные деньги, чтобы тот не ушел в «Реал».
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