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  4. Трансфер Дьекереша в Арсенал находится под угрозой срыва
Англия
09 июля 2025, 13:41 |
858
2

Трансфер Дьекереша в Арсенал находится под угрозой срыва

Португальский клуб хочет больше денег за шведского нападающего

09 июля 2025, 13:41 |
858
2
Трансфер Дьекереша в Арсенал находится под угрозой срыва
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Дьекереш

Трансфер шведского нападающего лиссабонского «Спортинга» Виктора Дьекереша в лондонский «Арсенал» находится под угрозой срыва, сообщает Record.

По информации источника, представители английского гранда вернулись назад в Лондон после 2 дней переговоров без прогресса. «Арсенал» предлагает 65 миллионов евро + 15 миллионов бонусами, а «Спортинг» требует 70 миллионов евро без учета бонусов.

В сезоне 2024/25 Дьекереш провел 52 матча во всех турнирах, в которых забил 54 гола и отдал 13 результативных передач. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 75 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Арсенал» предложил защитнику огромные деньги, чтобы тот не ушел в «Реал».

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Виктор Дьекереш трансферы трансферы АПЛ чемпионат Португалии по футболу Арсенал Лондон Спортинг Лиссабон
Даниил Кирияка Источник: Record.pt
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Комментарии 2
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didora
Розбіжності невеликі якщо говорити про 1,5-2 млн. А якщо мова про 65-70 млн., то кожні 500 тис. на вагу золота!
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0
Victor673256ua
Розбіжності не дуже значні. Мають домовитись
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