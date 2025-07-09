Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ФРИТЦ – об Алькарасе: «Я хочу приблизиться к его уровню. Я – конкурент»
Уимблдон
09 июля 2025, 15:55 | Обновлено 09 июля 2025, 15:59
126
0

ФРИТЦ – об Алькарасе: «Я хочу приблизиться к его уровню. Я – конкурент»

Пятая ракетка мира подвел итоги своего текущего состояния в эфире Tennis Channel

09 июля 2025, 15:55 | Обновлено 09 июля 2025, 15:59
126
0
ФРИТЦ – об Алькарасе: «Я хочу приблизиться к его уровню. Я – конкурент»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тейлор Фритц

Американский теннисист Тейлор Фритц был всего в нескольких очках от того, чтобы проиграть уже в первом раунде Уимблдона 2025 французу Джованни Мпеши Перрикару, но вырвал волевую победу, а теперь добрался до полуфинала и превзошел собственный максимум на этом турнире.

Впереди его ждет дуэль с Карлосом Алькарасом за путевку в финал британского мейджора. Пятая ракетка мира подвел итоги своего текущего состояния в эфире Tennis Channel, не забыв и о самом важном человеке в своей жизни – сыне.

«Больше всего я горжусь своей подачей – думаю, именно этот удар помог мне справиться с определенными моментами, особенно в напряженных тай-брейках. Хорошая подача укорачивает розыгрыши или хотя бы не дает им затянуться. Часто тебе даже не приходится их доигрывать. Оттуда начинает работать все остальное. Что касается тай-брейков – я сильно прибавил. Люди очень нервничают в таких ситуациях и часто совершают глупые ошибки. Со временем я понял, насколько важно не дарить очки сопернику, когда ты доходишь до этой стадии».

Об уровне Карлитоса

«Больше всего меня мотивирует то, что я хочу приблизиться к его уровню. Я – конкурент. Когда я играю с такими парнями и они меня обыгрывают, это вызывает у меня желание стать лучше, дойти до их уровня, чтобы с ними конкурировать. Великие игроки заставляют тебя ежедневно хотеть стать сильнее. Хотя я и не могу точно сказать, как этого достичь – они просто слишком хороши (смеется).

Единственное, что приходит на ум, – это чаще с ними встречаться и улучшать конкретные детали, нюансы, о которых ты задумываешься только в матчах против лучших. Таков путь – нужно продолжать работать каждый день».

Сын Джордан – самый преданный фанат

Мало кто знает, но у Тейлора Фритца есть восьмилетний сын по имени Джордан. Он родился в январе 2017 года, когда теннисисту едва исполнилось 19, и это был брак, который вскоре распался. Но именно вокруг Джордана вращается вся вселенная американского игрока. Это тот, ради кого он старается каждый день, стремясь к новым победам.

«Сейчас я бы очень хотел ему позвонить и сказать, что я выиграл матч и вышел в полуфинал Уимблдона – с момента окончания встречи я просто не успел. Не знаю, впечатлит ли его это – надеюсь, что да (смеется). Каждый раз, когда я говорю ему, что выиграл титул или хорошо сыграл, он реагирует… ну, скажем так, не особо бурно (смеется). Надеюсь, однажды я сделаю что-то, что действительно произведет на него впечатление», – признался американец накануне одного из важнейших матчей в своей карьере.

По теме:
Флавио Коболли – Новак Джокович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
НОРРИ – про Алькараса: «Сравнивать его с Рафой трудно – они очень разные»
АЛЬКАРАС: «Я очень счастлив и вдохновлен тем, как сейчас играю»
Уимблдон-2025 Тейлор Фритц Карлос Алькарас (теннисист)
Вячеслав Кулаковский Источник: Punto de Break
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер Донецк – Ильвес Тампере. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛЕ
Футбол | 09 июля 2025, 08:59 8
Шахтер Донецк – Ильвес Тампере. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛЕ
Шахтер Донецк – Ильвес Тампере. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛЕ

Поединок состоится 10 июля и начнется в 21:00 по Киеву

Стали известны первые участники Итоговых турниров ATP и WTA 2025 года
Теннис | 09 июля 2025, 07:35 0
Стали известны первые участники Итоговых турниров ATP и WTA 2025 года
Стали известны первые участники Итоговых турниров ATP и WTA 2025 года

Карлос Алькарас и Арина Соболенко квалифицировались на заключительные соревнования сезона

Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, почему Усик такой особенный боксер?»
Бокс | 09.07.2025, 07:02
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, почему Усик такой особенный боксер?»
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, почему Усик такой особенный боксер?»
Украинцы с впечатляющим камбеком на тай-брейке победили Польшу в волейбол
Волейбол | 08.07.2025, 17:22
Украинцы с впечатляющим камбеком на тай-брейке победили Польшу в волейбол
Украинцы с впечатляющим камбеком на тай-брейке победили Польшу в волейбол
Джозеф ПАРКЕР: «Зачем Дюбуа это сделал? В этом нет никакого смысла»
Бокс | 09.07.2025, 08:56
Джозеф ПАРКЕР: «Зачем Дюбуа это сделал? В этом нет никакого смысла»
Джозеф ПАРКЕР: «Зачем Дюбуа это сделал? В этом нет никакого смысла»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
09.07.2025, 01:23
Бокс
ФОТО. Мудрик сидел в боксе украинской теннисистки на матче Уимблдона-2025
ФОТО. Мудрик сидел в боксе украинской теннисистки на матче Уимблдона-2025
07.07.2025, 17:57 4
Теннис
Норвежская биатлонистка сменила гражданство, чтобы попасть на Олимпиаду
Норвежская биатлонистка сменила гражданство, чтобы попасть на Олимпиаду
08.07.2025, 16:45 1
Биатлон
Александр УСИК: «Это плохо. Очень плохо. Тебя хватит на два-три года»
Александр УСИК: «Это плохо. Очень плохо. Тебя хватит на два-три года»
08.07.2025, 12:40
Бокс
Катастрофа для Клубного ЧМ. ФИФА пытается спасти матчи полуфиналов
Катастрофа для Клубного ЧМ. ФИФА пытается спасти матчи полуфиналов
08.07.2025, 06:55 14
Футбол
Легенда назвал вратаря Динамо, который был лучше Шовковского
Легенда назвал вратаря Динамо, который был лучше Шовковского
08.07.2025, 07:41 2
Футбол
Загнать в стойло. Определена первая полуфинальная пара Уимблдона у женщин
Загнать в стойло. Определена первая полуфинальная пара Уимблдона у женщин
08.07.2025, 20:45 3
Теннис
Футболисты Баварии пытались прорваться в раздевалку ПСЖ после матча КЧМ
Футболисты Баварии пытались прорваться в раздевалку ПСЖ после матча КЧМ
08.07.2025, 07:32 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем