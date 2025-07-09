ФРИТЦ – об Алькарасе: «Я хочу приблизиться к его уровню. Я – конкурент»

Американский теннисист Тейлор Фритц был всего в нескольких очках от того, чтобы проиграть уже в первом раунде Уимблдона 2025 французу Джованни Мпеши Перрикару, но вырвал волевую победу, а теперь добрался до полуфинала и превзошел собственный максимум на этом турнире.

Впереди его ждет дуэль с Карлосом Алькарасом за путевку в финал британского мейджора. Пятая ракетка мира подвел итоги своего текущего состояния в эфире Tennis Channel, не забыв и о самом важном человеке в своей жизни – сыне.

«Больше всего я горжусь своей подачей – думаю, именно этот удар помог мне справиться с определенными моментами, особенно в напряженных тай-брейках. Хорошая подача укорачивает розыгрыши или хотя бы не дает им затянуться. Часто тебе даже не приходится их доигрывать. Оттуда начинает работать все остальное. Что касается тай-брейков – я сильно прибавил. Люди очень нервничают в таких ситуациях и часто совершают глупые ошибки. Со временем я понял, насколько важно не дарить очки сопернику, когда ты доходишь до этой стадии».

Об уровне Карлитоса

«Больше всего меня мотивирует то, что я хочу приблизиться к его уровню. Я – конкурент. Когда я играю с такими парнями и они меня обыгрывают, это вызывает у меня желание стать лучше, дойти до их уровня, чтобы с ними конкурировать. Великие игроки заставляют тебя ежедневно хотеть стать сильнее. Хотя я и не могу точно сказать, как этого достичь – они просто слишком хороши (смеется).

Единственное, что приходит на ум, – это чаще с ними встречаться и улучшать конкретные детали, нюансы, о которых ты задумываешься только в матчах против лучших. Таков путь – нужно продолжать работать каждый день».

Сын Джордан – самый преданный фанат

Мало кто знает, но у Тейлора Фритца есть восьмилетний сын по имени Джордан. Он родился в январе 2017 года, когда теннисисту едва исполнилось 19, и это был брак, который вскоре распался. Но именно вокруг Джордана вращается вся вселенная американского игрока. Это тот, ради кого он старается каждый день, стремясь к новым победам.

«Сейчас я бы очень хотел ему позвонить и сказать, что я выиграл матч и вышел в полуфинал Уимблдона – с момента окончания встречи я просто не успел. Не знаю, впечатлит ли его это – надеюсь, что да (смеется). Каждый раз, когда я говорю ему, что выиграл титул или хорошо сыграл, он реагирует… ну, скажем так, не особо бурно (смеется). Надеюсь, однажды я сделаю что-то, что действительно произведет на него впечатление», – признался американец накануне одного из важнейших матчей в своей карьере.