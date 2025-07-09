Кирилл КОРХ: «Очень рад первому голу за взрослую команду»

«Оболонь» продолжает учебно-тренировочные сборы. Шанс проявить себя получили несколько игроков команды U-19. Полузащитник Кирилл Корх стал автором одного из забитых мячей в спарринге с «Кудровкой», который «Оболонь» выиграла со счетом 2:0.

– Кирилл, поздравляю тебя с забитым голом. Расскажи, как произошел тот момент.

– Спасибо. Я открылся между зонами, получил мяч, отдал разрезную передачу на Дениса Устименко. Он пробил по воротам, вратарь выручил, и мяч как-то отлетел ко мне. Я увидел, что угол открыт – и пробил туда. Очень рад первому голу за взрослую команду!

– Это уже второй летний спарринг. Как оценишь общую подготовку команды и атмосферу?

– Наверное, команда еще не готова на все 100%, но мы ежедневно работаем и стараемся. Коллектив прекрасный, все веселые, очень приятно работать каждый день.

– Как проходит межсезонье для тебя лично? Ставишь ли какие-то цели на сезон?

– Конечно, ставлю. Хочется с каждым матчем делать какие-то результативные действия, становиться сильнее с каждой игрой, с каждым днем. И хочется только прогрессировать и становиться еще сильнее.