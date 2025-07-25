«Счет плохой, но верим в чудо». Старенький – о поражении Александрии

Вчера, 24 июля, «Александрия» матчем против сербского «Партизана» открыла для себя еврокубковый сезон. Назвать дебют удачным, конечно, нельзя, поскольку подопечные Кирилла Нестеренко проиграли на условно своем поле со счетом 0:2. На сама игра александрийцев не оставила равнодушным.

Своим мнением об этом поединке с сайтом Sport.ua поделился легендарный полузащитник «горожан» Сергей Старенький.

– На мой взгляд, «Александрии» в игре с «Партизаном» не хватило опыта, – сказал Старенький. – Не стоит забывать, что команду возглавил новый тренер, пришло много новых исполнителей, а сразу выдать максимум просто нереально. Тем не менее, игра александрийцам давалась до результативного удара. А вот «Партизан» использовал свои моменты.

Жаль, но как минимум на один гол украинская команда наиграла. Думаю, что сейчас не время критиковать проигравших, поскольку впереди ответный матч. Да, счет плохой, но будем верить в чудо.