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  4. Дональд Трамп может посетить финал клубного чемпионата мира
Клубный чемпионат мира
09 июля 2025, 12:33 |
167
0

Дональд Трамп может посетить финал клубного чемпионата мира

Президента США ожидают увидеть на решающем матче турнира

09 июля 2025, 12:33 |
167
0
Дональд Трамп может посетить финал клубного чемпионата мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Дональд Трамп

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, как ожидается, посетит финал клубного чемпионата мира. Об этом сообщает Гарретт Гейк.

По информации источника, вполне вероятно, что мы увидим Дональда Трампа на трибунах.

Финал клубного чемпионата мира состоится 13 июля в 22:00 по киевскому времени. Встречу примет «МетЛайф Стэдиум» в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси.

Первый финалистом стало лондонский «Челси», обыгравший в полуфинале «Флуминенсе». Второй финалист определится 9 июля, когда между собой в рамках второго полуфинала встретятся «ПСЖ» и мадридский «Реал».

Ранее сообщалось о том, что «Челси» вышел в финал КЧМ-2025.

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Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
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