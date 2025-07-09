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  4. Иностранный клуб не отпускает вингера, который хочет играть за Динамо Киев
Украина. Премьер лига
09 июля 2025, 12:20 |
1281
0

Иностранный клуб не отпускает вингера, который хочет играть за Динамо Киев

«Зира» изменила финансовые условия потенциального трансфера Салифу Сума

09 июля 2025, 12:20 |
1281
0
Иностранный клуб не отпускает вингера, который хочет играть за Динамо Киев
Instagram. Салифу Сума

Трансфер вингера «Зиры» Салифу Сума в киевское «Динамо» находится под угрозой срыва из-за высоких финансовых требований азербайджанской команды.

По информации источника, 21-летний гвинеец отказал другим командам ради перехода в чемпионат Украины и возможности сыграть в Лиге чемпионов. Стороны обговорили возможный переход, но «Зира» решила повысить сумму потенциального трансфера – намерены выручить около одного миллиона евро за вингера.

Азербайджанский клуб планирует засветить Салифу в еврокубках, чтобы повысить трансферную стоимость футболиста. Из-за действий «Зиры», существует вероятность, что «Динамо» прекратит любые контакты с этой командой. Сам гвинеец давно выбрал киевский клуб и ждет, пока стороны договорятся о соглашении.

В сезоне 2024/25 Сума провел 41 матч во всех турнирах, в которых забил 12 голов и отдал семь результативных передач. Контракт гвинейца истекает в июне 2027 года, а его ориентировочная стоимость составляет 1,2 млн евро.

«Зира» попала во второй раунд квалификации Лиги конференций, где сыграет против хорватского «Хайдука». Поединки этой стадии состоятся 23 и 31 июля.

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Динамо Киев чемпионат Азербайджана по футболу Зира Салифу Сума трансферы трансферы УПЛ
Николай Титюк Источник: Telegram
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