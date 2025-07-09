Иностранный клуб не отпускает вингера, который хочет играть за Динамо Киев

Трансфер вингера «Зиры» Салифу Сума в киевское «Динамо» находится под угрозой срыва из-за высоких финансовых требований азербайджанской команды.

По информации источника, 21-летний гвинеец отказал другим командам ради перехода в чемпионат Украины и возможности сыграть в Лиге чемпионов. Стороны обговорили возможный переход, но «Зира» решила повысить сумму потенциального трансфера – намерены выручить около одного миллиона евро за вингера.

Азербайджанский клуб планирует засветить Салифу в еврокубках, чтобы повысить трансферную стоимость футболиста. Из-за действий «Зиры», существует вероятность, что «Динамо» прекратит любые контакты с этой командой. Сам гвинеец давно выбрал киевский клуб и ждет, пока стороны договорятся о соглашении.

В сезоне 2024/25 Сума провел 41 матч во всех турнирах, в которых забил 12 голов и отдал семь результативных передач. Контракт гвинейца истекает в июне 2027 года, а его ориентировочная стоимость составляет 1,2 млн евро.

«Зира» попала во второй раунд квалификации Лиги конференций, где сыграет против хорватского «Хайдука». Поединки этой стадии состоятся 23 и 31 июля.