Экс-капитан Динамо Киев получил неожиданную должность в украинском футболе

Бывший футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Сергей Сидорчук стал советником Запорожской областной ассоциации футбола. Об этом сообщили в социальных сетях организации:

«Сергей Сидорчук – один из самых успешных воспитанников запорожского футбола. Он прошел все этапы становления – от дебюта на профессиональном уровне в Запорожье до роли капитана ФК «Динамо» Киев, игрока национальной сборной Украины и участника трех чемпионатов Европы.

Сегодня он приобщается к работе ЗОАФ в новой роли – советник по спортивной стратегии и развитию футбола в регионе», – сообщили на странице Запорожской областной ассоциации футбола.

«Я благодарен за доверие. Запорожский регион – мой дом, и для меня это не формальная роль, а возможность приобщиться к построению качественной футбольной среды», – прокомментировал назначение Сидорчук.

Стоит отметить, что 34-летний футболист покинул Украину в 2023 году и перебрался в бельгийский «Вестерло» В прошлом сезоне полузащитник провел 17 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Игрок имеет действующий контракт до июня 2026 года.