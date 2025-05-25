Вестерло с Сидорчуком в составе завершил сезон в чемпионате Бельгии

24 мая были сыграны заключительные матчи Лиги Жупиле в группе «Плейоф».

«Вестерло» и «Стандард» не забивали мячей. Украинский полузащитник Сергей Сидорчук весь матч провел на скамейке запасных.

Всего Сидорчук сыграл в этом сезоне 17 матчей во всех турнирах и забил 2 мяча. Команда завершила чемпионат на 8-й строчке.

«Дендер» и «Мехелен» сыграли результативную ничью 2:2.

«Шарлеруа» дома переиграл «Левен» - 2:1.

Сегодня определится чемпион Бельгии. Впервые за 90 лет им может стать «Юнион Сен-Жилуаз».

Бельгия. Лига Жупиле. Плейоф. 10-й тур

Вестерло – Стандард – 0:0

Дендер – Мехелен – 2:2

Голы: Ферраро, 22, Родес,, 43, – Антонио, 2, Велш, 31

Удаление: Раман, 14

Шарлеруа – Левен – 2:1

Голы: Кейта, 29, Станич, 68, – Титрауи (автогол), 43.

Турнирная таблица