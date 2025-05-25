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Чемпионат Бельгии
Вестерло
24.05.2025 21:00 – FT 0 : 0
Стандард
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Бельгия
25 мая 2025, 07:35 | Обновлено 25 мая 2025, 07:44
128
0

Вестерло с Сидорчуком в составе завершил сезон в чемпионате Бельгии

Украинский полузащитник в последнем туре не играл

25 мая 2025, 07:35 | Обновлено 25 мая 2025, 07:44
128
0
Вестерло с Сидорчуком в составе завершил сезон в чемпионате Бельгии
Getty Images/Global Images Ukraine

24 мая были сыграны заключительные матчи Лиги Жупиле в группе «Плейоф».

«Вестерло» и «Стандард» не забивали мячей. Украинский полузащитник Сергей Сидорчук весь матч провел на скамейке запасных.

Всего Сидорчук сыграл в этом сезоне 17 матчей во всех турнирах и забил 2 мяча. Команда завершила чемпионат на 8-й строчке.

«Дендер» и «Мехелен» сыграли результативную ничью 2:2.

«Шарлеруа» дома переиграл «Левен» - 2:1.

Сегодня определится чемпион Бельгии. Впервые за 90 лет им может стать «Юнион Сен-Жилуаз».

Бельгия. Лига Жупиле. Плейоф. 10-й тур

Вестерло – Стандард – 0:0

Дендер – Мехелен – 2:2

Голы: Ферраро, 22, Родес,, 43, – Антонио, 2, Велш, 31

Удаление: Раман, 14

Шарлеруа – Левен – 2:1

Голы: Кейта, 29, Станич, 68, – Титрауи (автогол), 43.

Турнирная таблица

Playoff ECL grp. A Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Шарлеруа 40 16 10 14 55 - 46 40
2 Вестерло 40 13 12 15 69 - 65 33
3 Мехелен 40 12 14 14 62 - 57 31
4 Дендер 40 11 12 17 53 - 72 29
5 Ауд-Хеверле 40 9 18 13 39 - 52 27
6 Стандард 40 10 16 14 27 - 43 27
Полная таблица

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Вестерло Стандард Сергей Сидорчук чемпионат Бельгии по футболу
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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