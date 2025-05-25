Вестерло с Сидорчуком в составе завершил сезон в чемпионате Бельгии
Украинский полузащитник в последнем туре не играл
24 мая были сыграны заключительные матчи Лиги Жупиле в группе «Плейоф».
«Вестерло» и «Стандард» не забивали мячей. Украинский полузащитник Сергей Сидорчук весь матч провел на скамейке запасных.
Всего Сидорчук сыграл в этом сезоне 17 матчей во всех турнирах и забил 2 мяча. Команда завершила чемпионат на 8-й строчке.
«Дендер» и «Мехелен» сыграли результативную ничью 2:2.
«Шарлеруа» дома переиграл «Левен» - 2:1.
Сегодня определится чемпион Бельгии. Впервые за 90 лет им может стать «Юнион Сен-Жилуаз».
Бельгия. Лига Жупиле. Плейоф. 10-й тур
Вестерло – Стандард – 0:0
Дендер – Мехелен – 2:2
Голы: Ферраро, 22, Родес,, 43, – Антонио, 2, Велш, 31
Удаление: Раман, 14
Шарлеруа – Левен – 2:1
Голы: Кейта, 29, Станич, 68, – Титрауи (автогол), 43.
Турнирная таблица
|Playoff ECL grp. A
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Шарлеруа
|40
|16
|10
|14
|55 - 46
|40
|2
|Вестерло
|40
|13
|12
|15
|69 - 65
|33
|3
|Мехелен
|40
|12
|14
|14
|62 - 57
|31
|4
|Дендер
|40
|11
|12
|17
|53 - 72
|29
|5
|Ауд-Хеверле
|40
|9
|18
|13
|39 - 52
|27
|6
|Стандард
|40
|10
|16
|14
|27 - 43
|27
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