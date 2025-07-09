В Англии вынесли вердикт Миколенко. Что ждет украинца в Эвертоне?

Английская пресса опубликовала материал о том, чего ждать от «Эвертона», а также оценила перспективы некоторых футболистов в новом сезоне. Журналисты уверены, что защитник сборной Украины Виталий Миколенко будет играть важную роль в коллективе Дэвида Мойеса.

«Он – единственный левый защитник в клубе, к тому же очень надежный. Миколенко продемонстрировал качественную игру под руководством нового тренера. Он будет прогрессировать дальше и приближается к своему пику карьеры.

Единственное – украинцу необходимо улучшить свою игру в атаке, но в любом случае он останется очень важным игроком для «ирисок», – сообщил Пол Уиллок.

В сезоне 2024/25 украинец провел 37 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи. Ориентировочная стоимость защитника составляет 28 млн евро.

Контракт Виталия с «ирисками» истекает в июне 2026 года и уже зимой игрок сможет вести переговоры с другими клубами о предварительном соглашении.