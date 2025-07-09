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  4. В Англии вынесли вердикт Миколенко. Что ждет украинца в Эвертоне?
Англия
09 июля 2025, 11:17 | Обновлено 09 июля 2025, 11:19
1190
0

В Англии вынесли вердикт Миколенко. Что ждет украинца в Эвертоне?

Защитник сборной Украины будет очень важным футболистом в составе «ирисок»

09 июля 2025, 11:17 | Обновлено 09 июля 2025, 11:19
1190
0
В Англии вынесли вердикт Миколенко. Что ждет украинца в Эвертоне?
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Английская пресса опубликовала материал о том, чего ждать от «Эвертона», а также оценила перспективы некоторых футболистов в новом сезоне. Журналисты уверены, что защитник сборной Украины Виталий Миколенко будет играть важную роль в коллективе Дэвида Мойеса.

«Он – единственный левый защитник в клубе, к тому же очень надежный. Миколенко продемонстрировал качественную игру под руководством нового тренера. Он будет прогрессировать дальше и приближается к своему пику карьеры.

Единственное – украинцу необходимо улучшить свою игру в атаке, но в любом случае он останется очень важным игроком для «ирисок», – сообщил Пол Уиллок.

В сезоне 2024/25 украинец провел 37 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи. Ориентировочная стоимость защитника составляет 28 млн евро.

Контракт Виталия с «ирисками» истекает в июне 2026 года и уже зимой игрок сможет вести переговоры с другими клубами о предварительном соглашении.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Эвертон Виталий Миколенко Дэвид Мойес
Николай Титюк Источник: Liverpool Echo
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