Англия08 июля 2025, 01:25 | Обновлено 08 июля 2025, 01:49
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ОФИЦИАЛЬНО. Эвертон продлил контракт с сенегальским ветераном
Идрисса Гуйе остался в составе «ирисок»
08 июля 2025, 01:25 | Обновлено 08 июля 2025, 01:49
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35-летний камерунский полузащитник «Эвертона» Идрисса Гуйе подписал новый контракт с клубом.
Об этом сообщают на официальной странице ирисок.
Идрисса Гуйе выступает за «Эвертон» с 2022 года. Полузащитник присоединился к команде из ПСЖ. Цена трансфера составила 4 миллиона евро.
В прошлом сезоне камерунский игрок сыграл за «Эвертон» 40 матчей и сделал три голевых передачи.
Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 1,5 миллиона евро.
Ранее «Эвертон» продлил контракт с возрастным защитником команды.
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