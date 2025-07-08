ОФИЦИАЛЬНО. Эвертон продлил контракт с сенегальским ветераном

35-летний камерунский полузащитник «Эвертона» Идрисса Гуйе подписал новый контракт с клубом.

Об этом сообщают на официальной странице ирисок.

Идрисса Гуйе выступает за «Эвертон» с 2022 года. Полузащитник присоединился к команде из ПСЖ. Цена трансфера составила 4 миллиона евро.

В прошлом сезоне камерунский игрок сыграл за «Эвертон» 40 матчей и сделал три голевых передачи.

Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 1,5 миллиона евро.

Ранее «Эвертон» продлил контракт с возрастным защитником команды.