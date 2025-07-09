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Украина. Первая лига
09 июля 2025, 10:50 |
727
0

Президент Ужгорода прокомментировал информацию про объединение с Минаем

Рудольф Балажинец сообщил, что на данный момент команда не будет объединяться

09 июля 2025, 10:50 |
727
0
Президент Ужгорода прокомментировал информацию про объединение с Минаем
ФК Ужгород

Президент футбольного клуба «Ужгород» Рудольф Балажинец прокомментировал информацию о возможном исчезновении «Миная» и потенциальном объединении двух клубов:

– Рудольф, ваш клуб действительно намерен поглотить, выкупить или объединиться с «Минаем» одну структуру?

– Насколько хорошо вы знаете регламент ПФЛ? Почитайте регламент, а потом пишите такие интересные истории.

– Какие истории? ФК «Ужгород» не хочет поглотить ФК «Минай»?

– Это – нереально! Очень трудно сделать то, о чем вы спрашиваете (под брендом ФК «Ужгород» заявиться в Первую лигу по квоте «Миная» – прим.). Это – неправда на данный момент, – рассказал Балажинец.

«Ужгород» в прошлом сезоне занял шестое место в группе А Второй лиги Украины. «Минай» разместился на 12-й позиции в Группе выбывания Первой лиги и избежал вылета в третий по силе дивизион Украины.

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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Вторая лига Украины Ужгород Минай
Николай Титюк Источник: Украинский футбол
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