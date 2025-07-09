Президент Ужгорода прокомментировал информацию про объединение с Минаем
Рудольф Балажинец сообщил, что на данный момент команда не будет объединяться
Президент футбольного клуба «Ужгород» Рудольф Балажинец прокомментировал информацию о возможном исчезновении «Миная» и потенциальном объединении двух клубов:
– Рудольф, ваш клуб действительно намерен поглотить, выкупить или объединиться с «Минаем» одну структуру?
– Насколько хорошо вы знаете регламент ПФЛ? Почитайте регламент, а потом пишите такие интересные истории.
– Какие истории? ФК «Ужгород» не хочет поглотить ФК «Минай»?
– Это – нереально! Очень трудно сделать то, о чем вы спрашиваете (под брендом ФК «Ужгород» заявиться в Первую лигу по квоте «Миная» – прим.). Это – неправда на данный момент, – рассказал Балажинец.
«Ужгород» в прошлом сезоне занял шестое место в группе А Второй лиги Украины. «Минай» разместился на 12-й позиции в Группе выбывания Первой лиги и избежал вылета в третий по силе дивизион Украины.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украину будут представлять 4 клуба: Динамо, Шахтер, Александрия, Полесье
Бывший капитан «бело-синих» прокомментировал трансферную политику команды