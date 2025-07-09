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Клубный чемпионат мира
09 июля 2025, 09:56 | Обновлено 09 июля 2025, 10:26
163
0

Второй международный финал. Челси обновил несколько рекордов

Лондонский клуб в полуфинале КЧМ переиграл «Флуминенсе»

09 июля 2025, 09:56 | Обновлено 09 июля 2025, 10:26
163
0
Второй международный финал. Челси обновил несколько рекордов
Getty Images/Global Images Ukraine

В первом полуфинальном матче клубного чемпионата мира «Челси» победил «Флуминенсе» со счетом 2:0.

На пути к финалу лондонцы выбили уже вторую бразильскую команду:

  • 1/4: «Палмейрас»
  • 1/2: «Флуминенсе»

Благодаря победе Челси над Флуминенсе европейские команды завершили турнир с преимуществом над бразильскими: 11-4-4-3.

«Челси» впервые с сезона 2006/07 (42) одержал 40 побед в сезоне во всех турнирах.

Энцо Фернандес вышел в лидеры турнира по количеству результативных передач (3).

«Челси» сыграет уже во втором международном финале в сезоне 2024/25.

Международные турниры, в которых «Челси» сыграл в финале в сезоне 2024/25:

  • Лига конференций
  • Клубный чемпионат мира

«Аристократы» третий раз в своей истории сыграют в финале межконтинентального турнира (2012 – поражение от «Коринтианса», 2022 – победа над «Палмейрасом»).

В целом для «Челси» это будет уже 15-м международным финалом.

После победы «Челси» в первом полуфинале стало известно, что решающий матч клубного чемпионата мира будет чисто европейским. Это второй подобный случай в истории турнира (включая предыдущие форматы), когда в финале сойдутся две команды из одной конфедерации. В 2000 году «Коринтианс» сыграл с «Васко да Гама» в матче за титул.

Команда из УЕФА в 13-й раз подряд выигрывает межконтинентальный турнир, что является абсолютным рекордом. В последний раз победителем не из Европы был «Коринтианс», который в финале 2012 года победил «Челси».

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Флуминенсе статистика клубный чемпионат мира по футболу Челси
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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