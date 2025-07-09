Второй международный финал. Челси обновил несколько рекордов
Лондонский клуб в полуфинале КЧМ переиграл «Флуминенсе»
В первом полуфинальном матче клубного чемпионата мира «Челси» победил «Флуминенсе» со счетом 2:0.
На пути к финалу лондонцы выбили уже вторую бразильскую команду:
- 1/4: «Палмейрас»
- 1/2: «Флуминенсе»
Благодаря победе Челси над Флуминенсе европейские команды завершили турнир с преимуществом над бразильскими: 11-4-4-3.
«Челси» впервые с сезона 2006/07 (42) одержал 40 побед в сезоне во всех турнирах.
Энцо Фернандес вышел в лидеры турнира по количеству результативных передач (3).
«Челси» сыграет уже во втором международном финале в сезоне 2024/25.
Международные турниры, в которых «Челси» сыграл в финале в сезоне 2024/25:
- Лига конференций
- Клубный чемпионат мира
«Аристократы» третий раз в своей истории сыграют в финале межконтинентального турнира (2012 – поражение от «Коринтианса», 2022 – победа над «Палмейрасом»).
В целом для «Челси» это будет уже 15-м международным финалом.
После победы «Челси» в первом полуфинале стало известно, что решающий матч клубного чемпионата мира будет чисто европейским. Это второй подобный случай в истории турнира (включая предыдущие форматы), когда в финале сойдутся две команды из одной конфедерации. В 2000 году «Коринтианс» сыграл с «Васко да Гама» в матче за титул.
Команда из УЕФА в 13-й раз подряд выигрывает межконтинентальный турнир, что является абсолютным рекордом. В последний раз победителем не из Европы был «Коринтианс», который в финале 2012 года победил «Челси».
A spectacular João Pedro brace secures #FIFACWC progression for @ChelseaFC 💫— FIFA Club World Cup (@FIFACWC) July 8, 2025
🇦🇷📊 Enzo Fernandez es el MÁXIMO ASISTIDOR (3) del #MundialdeClubes. pic.twitter.com/McSMHIv54t— FÚTBOL Y MÁS FÚTBOL (@FutbolmasyFulbo) July 8, 2025
Depois do Palmeiras, o Fluminense: o Chelsea eliminou 2 equipas 🇧🇷 brasileiras neste Mundial de Clubes pic.twitter.com/EwyW3WZfKR— Playmaker (@playmaker_PT) Ju
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