Бражко открыто признался, кто является его любимой девушкой
Владимир больше не скрывает отношения с Дарьей Квитковой
Полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины по футболу Владимир Бражко поздравил свою девушку с днем рождения.
«С днем рождения, моя любимая», – написал Бражко в Инстаграме, опубликовав фото с известной блогершей Дарьей Квитковой.
О романе Владимира и Дарьи говорят уже давно, но Владимир впервые публично подтвердил отношения с блогершей.
Прошлой зимой Бражко был уже близок к переезду в АПЛ. «Вулверхэмптон» сделал официальное предложение украинскому клубу в размере 20 миллионов евро, но получил отказ.
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