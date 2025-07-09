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  4. Бражко открыто признался, кто является его любимой девушкой
Украина. Премьер лига
09 июля 2025, 22:31 |
714
2

Бражко открыто признался, кто является его любимой девушкой

Владимир больше не скрывает отношения с Дарьей Квитковой

09 июля 2025, 22:31 |
714
2
Бражко открыто признался, кто является его любимой девушкой
ФК Динамо. Владимир Бражко

Полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины по футболу Владимир Бражко поздравил свою девушку с днем рождения.

«С днем рождения, моя любимая», – написал Бражко в Инстаграме, опубликовав фото с известной блогершей Дарьей Квитковой.

О романе Владимира и Дарьи говорят уже давно, но Владимир впервые публично подтвердил отношения с блогершей.

Прошлой зимой Бражко был уже близок к переезду в АПЛ. «Вулверхэмптон» сделал официальное предложение украинскому клубу в размере 20 миллионов евро, но получил отказ.

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Дарья Квиткова Владимир Бражко Динамо Киев lifestyle Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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Комментарии 2
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Перець
Дівчина з досвідом,  поганого не навчить .Але грати перестав 2 частину сезону 
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Гарна пара
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