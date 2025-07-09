Бражко открыто признался, кто является его любимой девушкой

Полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины по футболу Владимир Бражко поздравил свою девушку с днем рождения.

«С днем рождения, моя любимая», – написал Бражко в Инстаграме, опубликовав фото с известной блогершей Дарьей Квитковой.

О романе Владимира и Дарьи говорят уже давно, но Владимир впервые публично подтвердил отношения с блогершей.

Прошлой зимой Бражко был уже близок к переезду в АПЛ. «Вулверхэмптон» сделал официальное предложение украинскому клубу в размере 20 миллионов евро, но получил отказ.