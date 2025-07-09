Англия09 июля 2025, 10:17 | Обновлено 09 июля 2025, 10:19
180
0
ФОТО. Футбольные гости. Два игрока Арсенала посетили матч Уимблдона
Букайо Сака и Юрриен Тимбер зря не теряют время
09 июля 2025, 10:17 | Обновлено 09 июля 2025, 10:19
180
0
Два футболиста лондонского «Арсенала» Букайо Сака и Юрриен Тимбер засветились на Центральном корте матча Уимблдона, пока английский клуб перебывает в отпуске.
Спортсмены с трибун следили за четвертьфиналом турнира, в котором испанец Карлос Алькарас противостоял Кэмерону Норри из Великобритании.
В итоге поединка Карлос в трех сетах переиграл своего соперника (6:2, 6:3, 6:3) и вышел в полуфинал.
ФОТО. Известные гости. Два игрока Арсенала посетили матч Уимблдона
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 09 июля 2025, 09:44 0
Джорджо Кьеллини получил акции клуба «Лос-Анджелес»
Футбол | 09 июля 2025, 07:38 9
Украинцем интересуется «Трабзонспор»
Футбол | 08.07.2025, 17:00
Теннис | 08.07.2025, 20:45
Бокс | 08.07.2025, 12:40
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
08.07.2025, 16:45 1
08.07.2025, 07:32 7
07.07.2025, 09:14 8
08.07.2025, 00:32
07.07.2025, 23:02 29
07.07.2025, 08:26 1
07.07.2025, 12:46 3
07.07.2025, 21:12