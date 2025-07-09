ФОТО. Футбольные гости. Два игрока Арсенала посетили матч Уимблдона

Два футболиста лондонского «Арсенала» Букайо Сака и Юрриен Тимбер засветились на Центральном корте матча Уимблдона, пока английский клуб перебывает в отпуске.

Спортсмены с трибун следили за четвертьфиналом турнира, в котором испанец Карлос Алькарас противостоял Кэмерону Норри из Великобритании.

В итоге поединка Карлос в трех сетах переиграл своего соперника (6:2, 6:3, 6:3) и вышел в полуфинал.

ФОТО. Известные гости. Два игрока Арсенала посетили матч Уимблдона