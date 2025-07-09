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Англия
09 июля 2025, 10:17 | Обновлено 09 июля 2025, 10:19
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0

ФОТО. Футбольные гости. Два игрока Арсенала посетили матч Уимблдона

Букайо Сака и Юрриен Тимбер зря не теряют время

09 июля 2025, 10:17 | Обновлено 09 июля 2025, 10:19
180
0
ФОТО. Футбольные гости. Два игрока Арсенала посетили матч Уимблдона
Getty Images/Global Images Ukraine. Букайо Сака та Юрриен Тимбер

Два футболиста лондонского «Арсенала» Букайо Сака и Юрриен Тимбер засветились на Центральном корте матча Уимблдона, пока английский клуб перебывает в отпуске.

Спортсмены с трибун следили за четвертьфиналом турнира, в котором испанец Карлос Алькарас противостоял Кэмерону Норри из Великобритании.

В итоге поединка Карлос в трех сетах переиграл своего соперника (6:2, 6:3, 6:3) и вышел в полуфинал.

ФОТО. Известные гости. Два игрока Арсенала посетили матч Уимблдона

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Юрриен Тимбер Букайо Сака Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Уимблдон (теннис) Карлос Алькарас (теннисист) фото
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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