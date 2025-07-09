ФОТО. Бени Макуана присоединился к Полесью на сборах в Австрии
Легионер из Конго вернулся из аренды в черкасском ЛНЗ
Нападающий сборной Конго Бени Макуана присоединился к лагерю житомирского «Полесья», которое проводит подготовку к новому сезону в Австрии.
Футболист уже провел первую тренировку в составе стаи волков.
21-летний форвард весной 2025 года был отдан в аренду черкасскому клубу ЛНЗ, а теперь вернулся в житомирскую команду.
В составе ЛНЗ Макуана провел 6 матчей УПЛ, в которых забил 1 мяч. До аренды, осенью 2024 года, он сыграл 7 поединков УПЛ за «Полесье».
Бени Макуана – действующий игрок национальной сборной Республики Конго, за которую дебютировал в 2018 году, всего провел 13 матчей, без забитых голов.
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