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Украина. Премьер лига
09 июля 2025, 03:43 | Обновлено 09 июля 2025, 03:59
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0

ФОТО. Бени Макуана присоединился к Полесью на сборах в Австрии

Легионер из Конго вернулся из аренды в черкасском ЛНЗ

09 июля 2025, 03:43 | Обновлено 09 июля 2025, 03:59
40
0
ФОТО. Бени Макуана присоединился к Полесью на сборах в Австрии
ФК Полесье. Бени Макуана

Нападающий сборной Конго Бени Макуана присоединился к лагерю житомирского «Полесья», которое проводит подготовку к новому сезону в Австрии.

Футболист уже провел первую тренировку в составе стаи волков.

21-летний форвард весной 2025 года был отдан в аренду черкасскому клубу ЛНЗ, а теперь вернулся в житомирскую команду.

В составе ЛНЗ Макуана провел 6 матчей УПЛ, в которых забил 1 мяч. До аренды, осенью 2024 года, он сыграл 7 поединков УПЛ за «Полесье».

Бени Макуана – действующий игрок национальной сборной Республики Конго, за которую дебютировал в 2018 году, всего провел 13 матчей, без забитых голов.

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Николай Степанов Источник: ФК Полесье
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