ФОТО. Бени Макуана присоединился к Полесью на сборах в Австрии

Нападающий сборной Конго Бени Макуана присоединился к лагерю житомирского «Полесья», которое проводит подготовку к новому сезону в Австрии.

Футболист уже провел первую тренировку в составе стаи волков.

21-летний форвард весной 2025 года был отдан в аренду черкасскому клубу ЛНЗ, а теперь вернулся в житомирскую команду.

В составе ЛНЗ Макуана провел 6 матчей УПЛ, в которых забил 1 мяч. До аренды, осенью 2024 года, он сыграл 7 поединков УПЛ за «Полесье».

Бени Макуана – действующий игрок национальной сборной Республики Конго, за которую дебютировал в 2018 году, всего провел 13 матчей, без забитых голов.