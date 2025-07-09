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Украина. Первая лига
09 июля 2025, 05:12 | Обновлено 09 июля 2025, 05:36
145
0

Полтава начинает формировать состав. Названо трех потенциальных новичков

Никита Кононов переходит из клуба ЮКСА Тарасовка

09 июля 2025, 05:12 | Обновлено 09 июля 2025, 05:36
145
0
Полтава начинает формировать состав. Названо трех потенциальных новичков
ФК ЮКСА. Никита Кононов

Клуб «Полтава» начинает формировать новый состав и готовится объявить о своих первых новичках.

В ближайшее время клуб подтвердит подписание Никиты Кононова, который переходит из клуба ЮКСА Тарасовка.

Кроме того, в Полтаве ожидают прибытия Олега Веремиенко из «Подолья» и Богдана Кобзаря из «Левого Берега».

Обоим футболистам предложено пройти просмотр с возможностью дальнейшего подписания контракта.

В прошлом сезоне «Полтава» заняла второе место в Первой лиге, напрямую повысилась в классе и будет выступать в УПЛ.

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Никита Кононов Полтава ЮКСА Тарасовка трансферы УПЛ трансферы Олег Веремиенко Подолье Хмельницкий Первая лига Украины Украинская Премьер-лига Богдан Кобзарь Левый Берег Киев чемпионат Украины по футболу Игорь Бурбас просмотр игроков
Николай Степанов Источник: Игорь Бурбас
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