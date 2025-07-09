Полтава начинает формировать состав. Названо трех потенциальных новичков
Никита Кононов переходит из клуба ЮКСА Тарасовка
Клуб «Полтава» начинает формировать новый состав и готовится объявить о своих первых новичках.
В ближайшее время клуб подтвердит подписание Никиты Кононова, который переходит из клуба ЮКСА Тарасовка.
Кроме того, в Полтаве ожидают прибытия Олега Веремиенко из «Подолья» и Богдана Кобзаря из «Левого Берега».
Обоим футболистам предложено пройти просмотр с возможностью дальнейшего подписания контракта.
В прошлом сезоне «Полтава» заняла второе место в Первой лиге, напрямую повысилась в классе и будет выступать в УПЛ.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Аманда Анисимова поборется против первой ракетки мира Арины Соболенко
19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне пройдет большой поединок