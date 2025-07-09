Полтава начинает формировать состав. Названо трех потенциальных новичков

Клуб «Полтава» начинает формировать новый состав и готовится объявить о своих первых новичках.

В ближайшее время клуб подтвердит подписание Никиты Кононова, который переходит из клуба ЮКСА Тарасовка.

Кроме того, в Полтаве ожидают прибытия Олега Веремиенко из «Подолья» и Богдана Кобзаря из «Левого Берега».

Обоим футболистам предложено пройти просмотр с возможностью дальнейшего подписания контракта.

В прошлом сезоне «Полтава» заняла второе место в Первой лиге, напрямую повысилась в классе и будет выступать в УПЛ.