Швеция разгромила Польшу. На женском ЧЕ определены 4 четвертьфиналиста
В 1/4 финала Евро вышли: Норвегия, Испания, Германия, Швеция
8 июля в Люцерне состоялся матч 2-го тура группового этапа женского чемпионата Европы 2025.
Сборная Швеции разгромила Польшу со счетом 3:0 и вышла в четвертьфинал турнира.
Скандинавская команда владела инициативой на протяжении всего поединка и закономерно одержала уверенную победу.
Голы у победительниц забили Стина Блакстениус, Косоваре Асллани и Лина Хуртиг.
После двух туров Германия и Швеция набрали максимум очков (по 6) и завоевали путевки в плей-офф. Дания и Польша досрочно потеряли все шансы (по 0).
Ранее в 1/4 вышли лидеры других групп – Норвегия и Испания.
Чемпионат Европы 2025 по футболу среди женщин
Группа C, 2-й тур. 8 июля, Люцерн (Швейцария)
Польша – Швеция – 0:3
Голы: Блакстениус, 28, Асллани, 52, Хуртиг, 77
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