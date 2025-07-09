Швеция разгромила Польшу. На женском ЧЕ определены 4 четвертьфиналиста

8 июля в Люцерне состоялся матч 2-го тура группового этапа женского чемпионата Европы 2025.

Сборная Швеции разгромила Польшу со счетом 3:0 и вышла в четвертьфинал турнира.

Скандинавская команда владела инициативой на протяжении всего поединка и закономерно одержала уверенную победу.

Голы у победительниц забили Стина Блакстениус, Косоваре Асллани и Лина Хуртиг.

После двух туров Германия и Швеция набрали максимум очков (по 6) и завоевали путевки в плей-офф. Дания и Польша досрочно потеряли все шансы (по 0).

Ранее в 1/4 вышли лидеры других групп – Норвегия и Испания.

Чемпионат Европы 2025 по футболу среди женщин

Группа C, 2-й тур. 8 июля, Люцерн (Швейцария)

Польша – Швеция – 0:3

Голы: Блакстениус, 28, Асллани, 52, Хуртиг, 77

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