Женский ЧЕ-2025. Германия обыграла Данию и лидирует с двумя победами
Сборная Германии практически обеспечила себе место в 1/4 финала
Сборная Германии сделала важный шаг к плей-офф на чемпионате Европы 2025 среди женщин.
Немецкая команда одержала волевую победу над Данией (2:1) в матче второго тура группы C.
Поединок, который состоялся 8 июля на стадионе «Сент-Якоб Парк» в Базеле, завершился со счётом 2:1 в пользу немок.
Счёт в матче открыла Дания, на 26-й минуте отличилась Амалия Вангсгорд. Однако Германия ответила двумя голами в начале второго тайма.
Сначала на 56-й минуте Сьеке Нюскен реализовала пенальти, а на 66-й минуте Лея Шуллер забила победный мяч (2:1).
Германия имеет 6 очков и практически обеспечила себе место в четвертьфинале турнира.
Чемпионат Европы 2025 по футболу среди женщин
Группа C. 2-й тур, 8 июля, Базель (Швейцария), Сент-Якоб Парк
Германия – Дания – 2:1
Голы: Нюскен, 56 (пен), Шуллер, 66 – Вангсгорд, 26
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