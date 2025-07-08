Женский ЧЕ-2025. Германия обыграла Данию и лидирует с двумя победами

Сборная Германии сделала важный шаг к плей-офф на чемпионате Европы 2025 среди женщин.

Немецкая команда одержала волевую победу над Данией (2:1) в матче второго тура группы C.

Поединок, который состоялся 8 июля на стадионе «Сент-Якоб Парк» в Базеле, завершился со счётом 2:1 в пользу немок.

Счёт в матче открыла Дания, на 26-й минуте отличилась Амалия Вангсгорд. Однако Германия ответила двумя голами в начале второго тайма.

Сначала на 56-й минуте Сьеке Нюскен реализовала пенальти, а на 66-й минуте Лея Шуллер забила победный мяч (2:1).

Германия имеет 6 очков и практически обеспечила себе место в четвертьфинале турнира.

Чемпионат Европы 2025 по футболу среди женщин

Группа C. 2-й тур, 8 июля, Базель (Швейцария), Сент-Якоб Парк

Германия – Дания – 2:1

Голы: Нюскен, 56 (пен), Шуллер, 66 – Вангсгорд, 26

Турнирная таблица

Видео голов и обзор матча

Фотогалерея