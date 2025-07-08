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Чемпионат Европы
08 июля 2025, 00:19 | Обновлено 08 июля 2025, 00:58
78
0

Женский ЧЕ-2025. Португалия драматично спасла ничью в матче с Италией

Матч 2-го тура в Женеве завершился со счетом 1:1

08 июля 2025, 00:19 | Обновлено 08 июля 2025, 00:58
78
0
Женский ЧЕ-2025. Португалия драматично спасла ничью в матче с Италией
Getty Images/Global Images Ukraine

Во втором туре группового этапа женского Евро-2025 сборная Португалии сумела добиться ничьей в матче с фаворитом – Италией.

Поединок на стадионе «Стад де Женев» в Женеве завершился со счетом 1:1.

Во втором тайме итальянки вышли вперед, гол на 70-й минуте забила Кристиана Джирелли. Однако Португалия не сдалась.

На 80-й минуте Португалия забила мяч, но арбитр отменила гол из-за офсайда. Тем не менее, на 89-й минуте Диана Гомеш сравняла счет (1:1).

После двух туров: Испания (6 очков) досрочно вышла в четвертьфинал, далее идут Италия (4), Португалия (1), Бельгия (0).

Чемпионат Европы 2025 по футболу среди женщин

2-й тур, 7 июля, Женева

Португалия – Италия – 1:1

Голы: Диана Гомеш, 89 – Кристиана Джирелли, 70

Турнирная таблица

Видео голов и обзор матча

Фотогалерея

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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