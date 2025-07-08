Женский ЧЕ-2025. Португалия драматично спасла ничью в матче с Италией
Матч 2-го тура в Женеве завершился со счетом 1:1
Во втором туре группового этапа женского Евро-2025 сборная Португалии сумела добиться ничьей в матче с фаворитом – Италией.
Поединок на стадионе «Стад де Женев» в Женеве завершился со счетом 1:1.
Во втором тайме итальянки вышли вперед, гол на 70-й минуте забила Кристиана Джирелли. Однако Португалия не сдалась.
На 80-й минуте Португалия забила мяч, но арбитр отменила гол из-за офсайда. Тем не менее, на 89-й минуте Диана Гомеш сравняла счет (1:1).
После двух туров: Испания (6 очков) досрочно вышла в четвертьфинал, далее идут Италия (4), Португалия (1), Бельгия (0).
Чемпионат Европы 2025 по футболу среди женщин
2-й тур, 7 июля, Женева
Португалия – Италия – 1:1
Голы: Диана Гомеш, 89 – Кристиана Джирелли, 70
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