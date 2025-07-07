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Чемпионат Европы
07 июля 2025, 21:23 | Обновлено 07 июля 2025, 22:01
107
0

Женский ЧЕ-2025. Испания отгрузила 6 мячей в ворота Бельгии

Испанская команда практически обеспечила себе выход в четвертьфинал

07 июля 2025, 21:23 | Обновлено 07 июля 2025, 22:01
107
0
Женский ЧЕ-2025. Испания отгрузила 6 мячей в ворота Бельгии
Getty Images/Global Images Ukraine

Женская сборная Испании одержала уверенную победу над Бельгией в матче второго тура чемпионата Европы 2025.

Поединок, который состоялся 7 июля на стадионе в Туне (Швейцария), завершился со счетом 6:2 в пользу действующих чемпионок мира.

Испанки доминировали на поле, владея мячом 80% времени и нанеся аж 33 удара по воротам соперниц против всего 4 у бельгиек.

Первый гол в матче забила Алексия Путельяс на 22-й минуте, но уже через две минуты Бельгия сравняла счет усилиями Ванхавермает. Преимущество Испании перед перерывом вернула Ирене Паредес (39 мин).

Во втором тайме Бельгия сравняла счет (2:2), но затем Испания забила 4 мяча. Отличились Эстер Гонсалес, Мариона Кальдентей, Клаудия Пина и Алексия Путельяс.

Испания набрала 6 очков в группе и практически гарантировала себе выход в плей-офф турнира.

Чемпионат Европы 2025 по футболу среди женщин

2-й тур, 7 июля 2025, Тун (Швейцария)

Испания – Бельгия – 6:2

Голы: Путельяс, 22, 86, Паредес, 39, Эстер, 52, Кальдентей, 61, Пина, 81 – Ванхавермат, 24, Эйрлингс, 51

Турнирная таблица

Видео голов и обзор матча

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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