Победа для хозяек Евро. Швейцария и Исландия провели матч женского ЧЕ-2025
В этой группе лидирует Норвегия с двумя победами
Женская сборная Швейцарии по футболу одержала победу над Исландией (2:0) во втором туре группы A чемпионата Европы 2025.
Матч состоялся 6 июля на стадионе «Ванкдорф» в Берне. Оба гола были забиты во втором тайме.
Счет был открыт на 76-й минуте, когда Жеральдин Ройтелер завершила комбинацию. А на последней минуте основного времени Алайя Пилгрим удвоила преимущество хозяек.
Эта победа стала первой для Швейцарии на турнире и значительно улучшила ее шансы на выход из группы.
В этой группе лидирует Норвегия с двумя победами (6 очков), далее идут Швейцария и Финляндия (по 3), Исландия (0).
Чемпионат Европы 2025 среди женщин
Группа A. 2-й тур. 6 июля, Берн (Швейцария)
Швейцария – Исландия – 2:0
Голы: Ройтелер, 76, Пилгрим, 90
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