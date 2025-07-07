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Чемпионат Европы
07 июля 2025, 00:55 | Обновлено 07 июля 2025, 01:06
51
0

Победа для хозяек Евро. Швейцария и Исландия провели матч женского ЧЕ-2025

В этой группе лидирует Норвегия с двумя победами

07 июля 2025, 00:55 | Обновлено 07 июля 2025, 01:06
51
0
Победа для хозяек Евро. Швейцария и Исландия провели матч женского ЧЕ-2025
Getty Images/Global Images Ukraine

Женская сборная Швейцарии по футболу одержала победу над Исландией (2:0) во втором туре группы A чемпионата Европы 2025.

Матч состоялся 6 июля на стадионе «Ванкдорф» в Берне. Оба гола были забиты во втором тайме.

Счет был открыт на 76-й минуте, когда Жеральдин Ройтелер завершила комбинацию. А на последней минуте основного времени Алайя Пилгрим удвоила преимущество хозяек.

Эта победа стала первой для Швейцарии на турнире и значительно улучшила ее шансы на выход из группы.

В этой группе лидирует Норвегия с двумя победами (6 очков), далее идут Швейцария и Финляндия (по 3), Исландия (0).

Чемпионат Европы 2025 среди женщин

Группа A. 2-й тур. 6 июля, Берн (Швейцария)

Швейцария – Исландия – 2:0

Голы: Ройтелер, 76, Пилгрим, 90

Турнирные таблицы

Видео голов и обзор матча

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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