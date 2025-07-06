Норвегия одержала вторую победу на женском чемпионате Европы

Женская сборная Норвегии одержала первую победу на чемпионате Европы 2025, обыграв Финляндию со счетом 2:1 в матче второго тура группы A.

Поединок состоялся 6 июля на стадионе «Стад Турбийон» в Сьоне (Швейцария).

Норвежки открыли счет уже на 3-й минуте, автогол записан на Эву Нюстрем. Вскоре финская команда сравняла счет, на 32-й минуте отличилась Оона Севениус.

На 84-й минуте Кэролайн Грэм забила победный мяч и установила окончательный счет (2:1).

Норвегия набрала 6 очков после двух матчей и с вероятностью 99% сыграет в четвертьфинале.

Чемпионат Европы 2025 по футболу среди женщин

Группа B. 2-й тур. 6 июля, Сьон (Швейцария)

Норвегия – Финляндия – 2:1

Голы: Нюстрем, 3 (автогол), Грэм, 84 – Севениус, 32

Турнірна таблиця

Фотогалерея