Франция и Англия выдали яркий матч на женском Евро-2025. Турнирные таблицы
Поединок 1-го тура чемпионата Европы завершился со счетом 2:1
Женская сборная Франции одержала важную победу в матче стартового тура чемпионата Европы 2025 в Цюрихе, обыграв Англию со счётом 2:1.
Француженки забили два гола в первом тайме, отличились Мари-Антуанетт Катото и Сенди Балтимор.
Англичанки смогли вернуть интригу во втором тайме: Кира Уолш точно пробила на 87-й минуте. Однако на большее они не сподобились.
Благодаря победе Франция возглавила группу D (3 очка), столько же у Нидерландов, которые ранее победили Уэльс (3:0).
В следующем туре группы Франция сыграет против Уэльса, а Англия – против Нидерландов.
Чемпионат Европы 2025 по футболу (женщины)
Группа D. 1-й тур. 5 июля, Цюрих
Франция – Англия – 2:1
Голы: Катото, 36, Балтимор, 39 – Уолш, 87
Видео голов и обзор матча
Турнирные таблицы после 1-го тура
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