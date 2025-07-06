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Чемпионат Европы
06 июля 2025, 00:23 | Обновлено 06 июля 2025, 00:35
175
0

Франция и Англия выдали яркий матч на женском Евро-2025. Турнирные таблицы

Поединок 1-го тура чемпионата Европы завершился со счетом 2:1

06 июля 2025, 00:23 | Обновлено 06 июля 2025, 00:35
175
0
Франция и Англия выдали яркий матч на женском Евро-2025. Турнирные таблицы
Getty Images/Global Images Ukraine

Женская сборная Франции одержала важную победу в матче стартового тура чемпионата Европы 2025 в Цюрихе, обыграв Англию со счётом 2:1.

Француженки забили два гола в первом тайме, отличились Мари-Антуанетт Катото и Сенди Балтимор.

Англичанки смогли вернуть интригу во втором тайме: Кира Уолш точно пробила на 87-й минуте. Однако на большее они не сподобились.

Благодаря победе Франция возглавила группу D (3 очка), столько же у Нидерландов, которые ранее победили Уэльс (3:0).

В следующем туре группы Франция сыграет против Уэльса, а Англия – против Нидерландов.

Чемпионат Европы 2025 по футболу (женщины)

Группа D. 1-й тур. 5 июля, Цюрих

Франция – Англия – 2:1

Голы: Катото, 36, Балтимор, 39 – Уолш, 87

Видео голов и обзор матча

Турнирные таблицы после 1-го тура

Фотогалерея

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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