Франция и Англия выдали яркий матч на женском Евро-2025. Турнирные таблицы

Женская сборная Франции одержала важную победу в матче стартового тура чемпионата Европы 2025 в Цюрихе, обыграв Англию со счётом 2:1.

Француженки забили два гола в первом тайме, отличились Мари-Антуанетт Катото и Сенди Балтимор.

Англичанки смогли вернуть интригу во втором тайме: Кира Уолш точно пробила на 87-й минуте. Однако на большее они не сподобились.

Благодаря победе Франция возглавила группу D (3 очка), столько же у Нидерландов, которые ранее победили Уэльс (3:0).

В следующем туре группы Франция сыграет против Уэльса, а Англия – против Нидерландов.

Чемпионат Европы 2025 по футболу (женщины)

Группа D. 1-й тур. 5 июля, Цюрих

Франция – Англия – 2:1

Голы: Катото, 36, Балтимор, 39 – Уолш, 87

Видео голов и обзор матча

Турнирные таблицы после 1-го тура

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