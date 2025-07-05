Сборная Нидерландов стартовала на женском ЧЕ-2025 с разгромной победы

Женская сборная Нидерландов по футболу начала чемпионат Европы 2025 с уверенной победы над Уэльсом (3:0).

Матч первого тура группы D состоялся 5 июля на стадионе в Люцерне в присутствии более 14 тысяч зрителей.

Голы в составе победительниц забили Вивианн Мидема, Виктория Пелова и Эсме Бругтс.

В другом матче 1-го тура этой группы вечером 5 июля сыграют Франция и Англия.

Чемпионат Европы 2025 по футболу среди женщин

Группа D. 1-й тур, 5 июля, Люцерн (Швейцария)

Уэльс – Нидерланды – 0:3

Голы: Мидема, 45+3, Пелова, 48, Бругтс, 57

Турнирная таблица

Видео голов и обзор матча

Фотогалерея