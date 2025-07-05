Сборная Нидерландов стартовала на женском ЧЕ-2025 с разгромной победы
Команда Уэльса не сумела ничего противопоставить фавориту
Женская сборная Нидерландов по футболу начала чемпионат Европы 2025 с уверенной победы над Уэльсом (3:0).
Матч первого тура группы D состоялся 5 июля на стадионе в Люцерне в присутствии более 14 тысяч зрителей.
Голы в составе победительниц забили Вивианн Мидема, Виктория Пелова и Эсме Бругтс.
В другом матче 1-го тура этой группы вечером 5 июля сыграют Франция и Англия.
Чемпионат Европы 2025 по футболу среди женщин
Группа D. 1-й тур, 5 июля, Люцерн (Швейцария)
Уэльс – Нидерланды – 0:3
Голы: Мидема, 45+3, Пелова, 48, Бругтс, 57
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