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Чемпионат Европы
05 июля 2025, 22:34 | Обновлено 05 июля 2025, 22:39
54
0

Сборная Нидерландов стартовала на женском ЧЕ-2025 с разгромной победы

Команда Уэльса не сумела ничего противопоставить фавориту

05 июля 2025, 22:34 | Обновлено 05 июля 2025, 22:39
54
0
Сборная Нидерландов стартовала на женском ЧЕ-2025 с разгромной победы
Getty Images/Global Images Ukraine

Женская сборная Нидерландов по футболу начала чемпионат Европы 2025 с уверенной победы над Уэльсом (3:0).

Матч первого тура группы D состоялся 5 июля на стадионе в Люцерне в присутствии более 14 тысяч зрителей.

Голы в составе победительниц забили Вивианн Мидема, Виктория Пелова и Эсме Бругтс.

В другом матче 1-го тура этой группы вечером 5 июля сыграют Франция и Англия.

Чемпионат Европы 2025 по футболу среди женщин

Группа D. 1-й тур, 5 июля, Люцерн (Швейцария)

Уэльс – Нидерланды – 0:3

Голы: Мидема, 45+3, Пелова, 48, Бругтс, 57

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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