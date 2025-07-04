Женский Евро-2025. Германия стартовала с уверенной победы над Польшей
Зрители матча 1-го тура увидели два забитых мяча
Женская сборная Германии одержала уверенную победу над Польшей в стартовом туре Евро-2025.
Поединок первого раунда состоялся 4 июля в швейцарском Санкт-Галлене и завершился со счетом 2:0 в пользу немецкой команды.
Первый тайм прошел без забитых мячей. На 52-й минуте Юле Бранд реализовала свой момент, а на 66-й отличилась Леа Шуллер (2:0).
В группе лидируют: Германия и Швеция (по 3 очка), а Дания и Польша потерпели поражения (по 0).
Женское Евро-2025
1-й тур, 4 июля. Санкт-Галлен (Швейцария)
Германия – Польша – 2:0
Голы: Бранд, 52, Шуллер, 66
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