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  4. Женский Евро-2025. Германия стартовала с уверенной победы над Польшей
Клубный чемпионат мира
04 июля 2025, 23:59 | Обновлено 05 июля 2025, 00:29
154
2

Женский Евро-2025. Германия стартовала с уверенной победы над Польшей

Зрители матча 1-го тура увидели два забитых мяча

04 июля 2025, 23:59 | Обновлено 05 июля 2025, 00:29
154
2
Женский Евро-2025. Германия стартовала с уверенной победы над Польшей
Getty Images/Global Images Ukraine

Женская сборная Германии одержала уверенную победу над Польшей в стартовом туре Евро-2025.

Поединок первого раунда состоялся 4 июля в швейцарском Санкт-Галлене и завершился со счетом 2:0 в пользу немецкой команды.

Первый тайм прошел без забитых мячей. На 52-й минуте Юле Бранд реализовала свой момент, а на 66-й отличилась Леа Шуллер (2:0).

В группе лидируют: Германия и Швеция (по 3 очка), а Дания и Польша потерпели поражения (по 0).

Женское Евро-2025

1-й тур, 4 июля. Санкт-Галлен (Швейцария)

Германия – Польша – 2:0

Голы: Бранд, 52, Шуллер, 66

Турнирная таблица

Видео голов и обзор матча

Фотогалерея

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 2
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Victor673256ua
Польща поки не дотягує до рівня Німеччини. Он і рік тому було 1:4 та 1:3
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0
Vbolivalnyk-Peter
А у Німеччини точно жінка на воротах стоїть??? Мені здається що то якийсь навіть не мужик, а кіборг....
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0
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