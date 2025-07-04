Женский ЧЕ по футболу. В скандинавском дерби все решил один гол
В статусе фаворита матча Швеция переиграла Данию
Сборная Швеции стартовала на женском Евро‑2025 с победы над командой Дании (1:0).
4 июля в первом матче группы C в Женеве команды Дания и Швеции провели напряженное противостояние.
Победу одержали шведки благодаря голу Филиппы Ангельдаль на 55-й минуте.
Швеция взяла три очка и стала лидером группы C, но впереди еще поединок 1-го тура между Германией и Польшей.
Чемпионат Европы 2025 (женщины)
Группа C, 1-й тур. 4 июля 2025 года, Женева
Дания – Швеция – 0:1
Гол: Ангельдаль, 55
Турнирная таблица
Видео гола и обзор матча
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