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  4. Женский ЧЕ по футболу. В скандинавском дерби все решил один гол
Чемпионат Европы
04 июля 2025, 21:55 | Обновлено 04 июля 2025, 22:15
271
0

Женский ЧЕ по футболу. В скандинавском дерби все решил один гол

В статусе фаворита матча Швеция переиграла Данию

04 июля 2025, 21:55 | Обновлено 04 июля 2025, 22:15
271
0
Женский ЧЕ по футболу. В скандинавском дерби все решил один гол
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Швеции стартовала на женском Евро‑2025 с победы над командой Дании (1:0).

4 июля в первом матче группы C в Женеве команды Дания и Швеции провели напряженное противостояние.

Победу одержали шведки благодаря голу Филиппы Ангельдаль на 55-й минуте.

Швеция взяла три очка и стала лидером группы  C, но впереди еще поединок 1-го тура между Германией и Польшей.

Чемпионат Европы 2025 (женщины)

Группа C, 1-й тур. 4 июля 2025 года, Женева

Дания – Швеция – 0:1

Гол: Ангельдаль, 55

Турнирная таблица

Видео гола и обзор матча

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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