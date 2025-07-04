Женский ЧЕ по футболу. В скандинавском дерби все решил один гол

Сборная Швеции стартовала на женском Евро‑2025 с победы над командой Дании (1:0).

4 июля в первом матче группы C в Женеве команды Дания и Швеции провели напряженное противостояние.

Победу одержали шведки благодаря голу Филиппы Ангельдаль на 55-й минуте.



Швеция взяла три очка и стала лидером группы C, но впереди еще поединок 1-го тура между Германией и Польшей.

Чемпионат Европы 2025 (женщины)

Группа C, 1-й тур. 4 июля 2025 года, Женева

Дания – Швеция – 0:1

Гол: Ангельдаль, 55

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