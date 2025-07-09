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09 июля 2025, 23:07 | Обновлено 09 июля 2025, 23:08
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0

ПСЖ принял категорическое решение по Забарному. Илье это не понравится

У французов появился план Б

09 июля 2025, 23:07 | Обновлено 09 июля 2025, 23:08
2150
0
ПСЖ принял категорическое решение по Забарному. Илье это не понравится
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

22-летний украинский центральный защитник Илья Забарный может в ближайшее время покинуть английский «Борнмут».

Украинцем уже долгое время интересуется «ПСЖ», однако переговоры пока приостановлены – «Борнмут» требует слишком большую сумму за украинца. Скауты парижан не тратят время зря и уже ищут нового центрбека на случай срыва перехода Ильи. В качестве плана Б «ПСЖ» выбрал 20-летнего защитника сборной Турции Юсуфа Акчичека, который играет за «Фенербахче».

В сезоне 2024/25 Забарный провел 39 матчей на клубном уровне.

Ранее сообщалось, что Забарный может перебраться в лондонский «Тоттенхэм».

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Дмитрий Олейник Источник: Foot01.com
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