ПСЖ принял категорическое решение по Забарному. Илье это не понравится

22-летний украинский центральный защитник Илья Забарный может в ближайшее время покинуть английский «Борнмут».

Украинцем уже долгое время интересуется «ПСЖ», однако переговоры пока приостановлены – «Борнмут» требует слишком большую сумму за украинца. Скауты парижан не тратят время зря и уже ищут нового центрбека на случай срыва перехода Ильи. В качестве плана Б «ПСЖ» выбрал 20-летнего защитника сборной Турции Юсуфа Акчичека, который играет за «Фенербахче».

В сезоне 2024/25 Забарный провел 39 матчей на клубном уровне.

Ранее сообщалось, что Забарный может перебраться в лондонский «Тоттенхэм».