ПСЖ принял категорическое решение по Забарному. Илье это не понравится
У французов появился план Б
22-летний украинский центральный защитник Илья Забарный может в ближайшее время покинуть английский «Борнмут».
Украинцем уже долгое время интересуется «ПСЖ», однако переговоры пока приостановлены – «Борнмут» требует слишком большую сумму за украинца. Скауты парижан не тратят время зря и уже ищут нового центрбека на случай срыва перехода Ильи. В качестве плана Б «ПСЖ» выбрал 20-летнего защитника сборной Турции Юсуфа Акчичека, который играет за «Фенербахче».
В сезоне 2024/25 Забарный провел 39 матчей на клубном уровне.
Ранее сообщалось, что Забарный может перебраться в лондонский «Тоттенхэм».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Арда Туран начинает и…
Английский клуб захотел выплатить оставшуюся зарплату по соглашению семье португальца