Италия09 июля 2025, 21:55 |
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Довбик принял важное решение после назначения Гасперини в Рому
Артем досрочно завершил отпуск
09 июля 2025, 21:55 |
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Бывший тренер итальянской «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини возглавил римскую «Рому».
По информации итальянских СМИ, положительное впечатление на нового тренера решил произвести украинский нападающий Артем Довбик. Украинец досрочно закончил отпуск и начал индивидуальные занятия в частном тренажерном зале в столице Италии. Нападающий «волков» хочет заслужить место в старте.
В этом сезоне в активе Довбика 45 матчей, 17 голов и четыре ассиста. Ранее сообщалось, что трансфер Довбика рассматривает «Ювентус».
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