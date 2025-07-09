Довбик принял важное решение после назначения Гасперини в Рому

Бывший тренер итальянской «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини возглавил римскую «Рому».

По информации итальянских СМИ, положительное впечатление на нового тренера решил произвести украинский нападающий Артем Довбик. Украинец досрочно закончил отпуск и начал индивидуальные занятия в частном тренажерном зале в столице Италии. Нападающий «волков» хочет заслужить место в старте.

В этом сезоне в активе Довбика 45 матчей, 17 голов и четыре ассиста. Ранее сообщалось, что трансфер Довбика рассматривает «Ювентус».