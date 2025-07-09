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  4. Довбик принял важное решение после назначения Гасперини в Рому
Италия
09 июля 2025, 21:55 |
1195
2

Довбик принял важное решение после назначения Гасперини в Рому

Артем досрочно завершил отпуск

09 июля 2025, 21:55 |
1195
2
Довбик принял важное решение после назначения Гасперини в Рому
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Бывший тренер итальянской «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини возглавил римскую «Рому».

По информации итальянских СМИ, положительное впечатление на нового тренера решил произвести украинский нападающий Артем Довбик. Украинец досрочно закончил отпуск и начал индивидуальные занятия в частном тренажерном зале в столице Италии. Нападающий «волков» хочет заслужить место в старте.

В этом сезоне в активе Довбика 45 матчей, 17 голов и четыре ассиста. Ранее сообщалось, что трансфер Довбика рассматривает «Ювентус».

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Джан Пьеро Гасперини Артем Довбик Серия A Рома Рим чемпионат Италии по футболу
Дмитрий Олейник Источник: Roma News
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Saar
Красава!
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Lulinnha
Будет доказывать что не как Витя Голденбой. 
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+1
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