Трансфер звезды сборной Украины может сорваться из-за места его рождения

Вингер каталонской «Жироны» и сборной Украины Виктор Цыганков может в скором времени сменить клубную прописку, им заинтересовался «Трабзонспор».

Однако портал Takagazete сообщает, что переход может сорваться. Основной причиной этого является то, что Цыганков родился в Израиле, и именно по этой причине руководство клуба может поставить этот трансфер на паузу.

В сезоне 2024/25 Виктор Цыганков провел за «Жирону» 32 матча во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач. Каталонская команда завершила чемпионат Испании на 16-й позиции. Цыганков уже третий сезон подряд будет защищать цвета бело-красных.

Ранее Виктор сменил игровой номер в «Жироне».