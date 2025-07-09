Трансфер звезды сборной Украины может сорваться из-за места его рождения
Виктор Цыганков заинтересовал «Трабзонспор»
Вингер каталонской «Жироны» и сборной Украины Виктор Цыганков может в скором времени сменить клубную прописку, им заинтересовался «Трабзонспор».
Однако портал Takagazete сообщает, что переход может сорваться. Основной причиной этого является то, что Цыганков родился в Израиле, и именно по этой причине руководство клуба может поставить этот трансфер на паузу.
В сезоне 2024/25 Виктор Цыганков провел за «Жирону» 32 матча во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач. Каталонская команда завершила чемпионат Испании на 16-й позиции. Цыганков уже третий сезон подряд будет защищать цвета бело-красных.
Ранее Виктор сменил игровой номер в «Жироне».
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