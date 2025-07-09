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  4. Трансфер звезды сборной Украины может сорваться из-за места его рождения
Испания
09 июля 2025, 23:43 |
1292
0

Трансфер звезды сборной Украины может сорваться из-за места его рождения

Виктор Цыганков заинтересовал «Трабзонспор»

09 июля 2025, 23:43 |
1292
0
Трансфер звезды сборной Украины может сорваться из-за места его рождения
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Вингер каталонской «Жироны» и сборной Украины Виктор Цыганков может в скором времени сменить клубную прописку, им заинтересовался «Трабзонспор».

Однако портал Takagazete сообщает, что переход может сорваться. Основной причиной этого является то, что Цыганков родился в Израиле, и именно по этой причине руководство клуба может поставить этот трансфер на паузу.

В сезоне 2024/25 Виктор Цыганков провел за «Жирону» 32 матча во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач. Каталонская команда завершила чемпионат Испании на 16-й позиции. Цыганков уже третий сезон подряд будет защищать цвета бело-красных.

Ранее Виктор сменил игровой номер в «Жироне».

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Трабзонспор трансферы Жирона чемпионат Испании по футболу чемпионат Турции по футболу Ла Лига Виктор Цыганков трансферы Ла Лиги
Дмитрий Олейник Источник: Taka Gazetesi
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