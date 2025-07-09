Другие новости09 июля 2025, 22:13 | Обновлено 09 июля 2025, 22:24
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Экс-капитан Динамо едва не перешел в российский клуб
Николай Морозюк рассказал, как мог оказаться в «Анжи»
09 июля 2025, 22:13 | Обновлено 09 июля 2025, 22:24
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Бывший капитан «Динамо» Николай Морозюк рассказал, как едва не перешел в российский клуб.
«Дважды получал предложение от российского Анжи. Где-то в 2012-13 году было первое предложение – тогда все сорвалось. В 2014 году, когда распадался Металлург Донецк, было второе предложение. Тогда многие уходили из клуба, сокращалось финансирование, но слава Богу, меня туда в итоге не занесло», – вспомнил Николай Морозюк.
Ранее Морозюк поделился мнением относительно работы нынешнего наставника «бело-синих» Александра Шовковского.
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