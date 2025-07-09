Экс-капитан Динамо едва не перешел в российский клуб

Бывший капитан «Динамо» Николай Морозюк рассказал, как едва не перешел в российский клуб.

«Дважды получал предложение от российского Анжи. Где-то в 2012-13 году было первое предложение – тогда все сорвалось. В 2014 году, когда распадался Металлург Донецк, было второе предложение. Тогда многие уходили из клуба, сокращалось финансирование, но слава Богу, меня туда в итоге не занесло», – вспомнил Николай Морозюк.

Ранее Морозюк поделился мнением относительно работы нынешнего наставника «бело-синих» Александра Шовковского.