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09 июля 2025, 22:13 | Обновлено 09 июля 2025, 22:24
1184
0

Экс-капитан Динамо едва не перешел в российский клуб

Николай Морозюк рассказал, как мог оказаться в «Анжи»

09 июля 2025, 22:13 | Обновлено 09 июля 2025, 22:24
1184
0
Экс-капитан Динамо едва не перешел в российский клуб
ФК Динамо. Николай Морозюк

Бывший капитан «Динамо» Николай Морозюк рассказал, как едва не перешел в российский клуб.

«Дважды получал предложение от российского Анжи. Где-то в 2012-13 году было первое предложение – тогда все сорвалось. В 2014 году, когда распадался Металлург Донецк, было второе предложение. Тогда многие уходили из клуба, сокращалось финансирование, но слава Богу, меня туда в итоге не занесло», – вспомнил Николай Морозюк.

Ранее Морозюк поделился мнением относительно работы нынешнего наставника «бело-синих» Александра Шовковского.

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Николай Морозюк Анжи Махачкала Динамо Киев Металлург Донецк
Дмитрий Олейник Источник: Денис Бойко
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