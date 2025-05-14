Экс-футболист Динамо: «Не вижу никакого стиля в игре Шовковского»

Бывший футболист киевского «Динамо» Николай Морозюк поделился мнением о работе нынешнего наставника «бело-синих» Александра Шовковского:

– Вы говорили, что вам не нравится игра, которую демонстрирует «Динамо» Шовковского?

– Как сказать, не нравится. Опять же это примитивный ответ. На это есть очень много причин. По-моему, простая игра, которая на сегодня приносит результат. Не вижу какого-нибудь стиля от Шовковского. Это динамовская игра, которая приносит результат. А чтобы командная игра, скорость, дисциплина, самоотдача...

Надо учитывать много факторов, поэтому не могу сказать, виноват ли Шовковский, или виноваты игроки. Они за полшага от чемпионства. Значит, все верно. То, что мне хочется более творческой и интересной для глаза игры, не так-то легко сделать. Ни в коем случае никого не могу критиковать. Команда идет на первом месте.

Кто-то тоже критикует провальную игру «Динамо» в еврокубках – я в том числе. Потому что были достаточно провальные игры с такими соперниками, где Динамо должно быть в другом виде. Но, к сожалению, это жизнь и грех сейчас говорить об этом. Им тяжело выдерживать этот календарь, переезды. Вспоминая со своей карьеры, это очень тяжело было в мирное время, а у них сейчас совсем другое, – рассказал Морозюк.