Кэмерон Норри – Карлос Алькарас. Чемпион в полуфинале Уимблдона. Видеообзор

8 июля испанский теннисист Карлос Алькарас в трех сетах переиграл представителя Великобритании Кэмерона Норри в 1/4 финала Уимблдонского турнира 2025.

Карлитос одержал победу со счетом 6:2, 6:3, 6:3 за 1 час и 41 минуту. Карлос выиграл пятое очное противостояние у Кэмерона.

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Алькарас в 2023 и 2024 годах выигрывал трофей Уимблдона. Его следующим соперником будет Тейлор Фритц.

🏆 Уимблдон-2025. 1/4 финала

Кэмерон Норри – Карлос Алькарас [2] – 2:6, 3:6, 3:6

Видеообзор матча