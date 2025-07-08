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  4. Кэмерон Норри – Карлос Алькарас. Чемпион в полуфинале Уимблдона. Видеообзор
Уимблдон
08 июля 2025, 23:12 |
47
0

Кэмерон Норри – Карлос Алькарас. Чемпион в полуфинале Уимблдона. Видеообзор

Смотрите видеообзор матча 1/4 финала Уимблдонского турнира 2025

08 июля 2025, 23:12 |
47
0
Кэмерон Норри – Карлос Алькарас. Чемпион в полуфинале Уимблдона. Видеообзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

8 июля испанский теннисист Карлос Алькарас в трех сетах переиграл представителя Великобритании Кэмерона Норри в 1/4 финала Уимблдонского турнира 2025.

Карлитос одержал победу со счетом 6:2, 6:3, 6:3 за 1 час и 41 минуту. Карлос выиграл пятое очное противостояние у Кэмерона.

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Алькарас в 2023 и 2024 годах выигрывал трофей Уимблдона. Его следующим соперником будет Тейлор Фритц.

🏆 Уимблдон-2025. 1/4 финала

Кэмерон Норри – Карлос Алькарас [2] – 2:6, 3:6, 3:6

Видеообзор матча

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Карлос Алькарас (теннисист) Кэмерон Норри теннисные видеообзоры Уимблдон-2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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