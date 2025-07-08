Стартовала Лига конференций. Праздник для Мальты: обыгран британский клуб
Флориана из Мальты одержала победу в первый день турнира
Вечером 8 июля в двух парах состоялись первое матчи 1-го раунда Лиги конференций 2025/26.
то первый игровой день турнира, финиш которого запланирован на конец мая 2026 года.
Вничью сыграли команды Сент-Джозефс из Гибралтара и Клифтонвилл из Северной Ирландии (2:2).
Праздник подарила своим болельщикам мальтийская команда Флориана, обыграв Хавердфордвест из Уэльса (2:1).
Ответные встречи состоятся на следующей неделе, победители пар выйдут во 2-й раунд квалификации ЛК.
Лига конференций 2025/26. Квалификация Q1
1-й раунд, 8 июля
Сент-Джозефс (Гибралтар) – Клифтонвилл (Северная Ирландия) – 2:2
Голы: Рей, 55 (пен), 83 – Каррен, 39, Эддис, 78 (пен)
Флориана (Мальта) – Хавердфордвест (Уэльс) – 2:1
Голы: Гамарра, 42, Грек, 59 (пен) – Амун, 27
Инфографика
Floriana FC make it 2-1 #floriana #malta #conferenceleague #groundhopper pic.twitter.com/K2elD80xOJ— Cypriot Groundhopper (@aristou8) July 8, 2025
События матча
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