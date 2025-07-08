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Лига конференций
Сент-Джозефс
08.07.2025 19:00 – FT 2 : 2
Клифтонвилл
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Лига конференций
08 июля 2025, 22:37 | Обновлено 08 июля 2025, 22:46
469
0

Стартовала Лига конференций. Праздник для Мальты: обыгран британский клуб

Флориана из Мальты одержала победу в первый день турнира

08 июля 2025, 22:37 | Обновлено 08 июля 2025, 22:46
469
0
Стартовала Лига конференций. Праздник для Мальты: обыгран британский клуб
ФК Флориана

Вечером 8 июля в двух парах состоялись первое матчи 1-го раунда Лиги конференций 2025/26.

то первый игровой день турнира, финиш которого запланирован на конец мая 2026 года.

Вничью сыграли команды Сент-Джозефс из Гибралтара и Клифтонвилл из Северной Ирландии (2:2).

Праздник подарила своим болельщикам мальтийская команда Флориана, обыграв Хавердфордвест из Уэльса (2:1).

Ответные встречи состоятся на следующей неделе, победители пар выйдут во 2-й раунд квалификации ЛК.

Лига конференций 2025/26. Квалификация Q1

1-й раунд, 8 июля

Сент-Джозефс (Гибралтар) – Клифтонвилл (Северная Ирландия) – 2:2

Голы: Рей, 55 (пен), 83 – Каррен, 39, Эддис, 78 (пен)

Флориана (Мальта) – Хавердфордвест (Уэльс) – 2:1

Голы: Гамарра, 42, Грек, 59 (пен) – Амун, 27

Инфографика

События матча

83’
ГОЛ ! Мяч забил Альваро Рей (Сент-Джозефс).
78’
ГОЛ ! Мяч забил Jonathan Addis (Клифтонвилл).
55’
ГОЛ ! С пенальти забил Альваро Рей (Сент-Джозефс).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Райан Карран (Клифтонвилл).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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