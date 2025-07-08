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Уимблдон
08 июля 2025, 21:44 | Обновлено 08 июля 2025, 21:45
174
0

ФОТО. Король Дании Фредерик X посетил матч между Свентек и Таусон

Поддержка главы Датского государства не помогла первой ракетке Дании

08 июля 2025, 21:44 | Обновлено 08 июля 2025, 21:45
174
0
ФОТО. Король Дании Фредерик X посетил матч между Свентек и Таусон
Getty Images/Global Images Ukraine

На поединке 1/8 финала британского травяного мейджора между экс-первой ракеткой мира Игой Свентек и датской теннисисткой Кларой Таусон был замечен правящий король Дании Фредерик X.

Его Величество король Дании прилетел в столицу Великобритании, чтобы специально посетить матч своей соотечественницы. В течении всей игры Фредерик X внимательно наблюдал за происходящим на корте и временами эмоционально реагировал на красивые розыгрыши.

К сожалению поддержка главы Датского государства не помогла первой ракетке Дании избежать разгромного поражения. Польская теннисистка уверенно победила в двухсетовом поединке со счетом – 6:4, 6:1 и вышла в четвертьфинал Уимблдона 2025.

ФОТО. Его Величество король Дании (в центре) аплодирует, наблюдая за теннисным матчем

ФОТО. Фредерик X (справа) наблюдает за матчем между Таусон и Свентек

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Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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