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Клубный чемпионат мира
08 июля 2025, 21:15 | Обновлено 08 июля 2025, 21:16
475
0

Обнародованы составы на матч 1/2 финала КЧМ-2025 между Флуминенсе и Челси

Поединок состоится 8 июля и начнется в 22:00 по Киеву

08 июля 2025, 21:15 | Обновлено 08 июля 2025, 21:16
475
0
Обнародованы составы на матч 1/2 финала КЧМ-2025 между Флуминенсе и Челси
Коллаж Sport.ua

8 июля состоится матч 1/2 финала клубного чемпионата мира 2025 между командами Флуминенсе (Бразилия) и Челси (Англия).

Поединок состоится на стадионе Мидоулэндс в Ист-Рутефорде. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Перед стартом противостояния наставники коллективов Ренато Гаучо и Энцо Мареска назвали стартовые составы своих подопечных.

Победитель матча пробьется в финале, где поборется либо против ПСЖ, либо против Реала.

Стартовые составы на матч Флуминенсе – Челси:

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стартовые составы Флуминенсе Челси Энцо Мареска клубный чемпионат мира по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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