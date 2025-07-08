Обнародованы составы на матч 1/2 финала КЧМ-2025 между Флуминенсе и Челси

8 июля состоится матч 1/2 финала клубного чемпионата мира 2025 между командами Флуминенсе (Бразилия) и Челси (Англия).

Поединок состоится на стадионе Мидоулэндс в Ист-Рутефорде. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

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Перед стартом противостояния наставники коллективов Ренато Гаучо и Энцо Мареска назвали стартовые составы своих подопечных.

Победитель матча пробьется в финале, где поборется либо против ПСЖ, либо против Реала.

Стартовые составы на матч Флуминенсе – Челси: