Обнародованы составы на матч 1/2 финала КЧМ-2025 между Флуминенсе и Челси
Поединок состоится 8 июля и начнется в 22:00 по Киеву
8 июля состоится матч 1/2 финала клубного чемпионата мира 2025 между командами Флуминенсе (Бразилия) и Челси (Англия).
Поединок состоится на стадионе Мидоулэндс в Ист-Рутефорде. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
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Перед стартом противостояния наставники коллективов Ренато Гаучо и Энцо Мареска назвали стартовые составы своих подопечных.
Победитель матча пробьется в финале, где поборется либо против ПСЖ, либо против Реала.
Стартовые составы на матч Флуминенсе – Челси:
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