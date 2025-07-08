Арина Соболенко – Лаура Зигемунд. Было близко. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча 1/4 финала Уимблдонского турнира 2025
8 июля 37-летняя немецкая теннисистка Лаура Зигемунд провела достойный матч 1/4 финала Уимблдонского турнира 2025 против первой ракетки мира Арины Соболенко.
Немка потерпела поражение со счетом 6:4, 2:6, 4:6 за 2 часа и 56 минут. В третьей партии Лаура дважды вела с брейком, но опустила преимущество.
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Следующей соперницей Соболенко будет победительница противостояния Аманда Анисимова – Анастасия Павлюченкова.
🏆 Уимблдон-2025. 1/4 финала
🏳️ Арина Соболенко [1] – Лаура Зигемунд – 4:6, 6:2, 6:4
Видеообзор матча
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