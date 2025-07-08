ФОТО. Звезда Барселоны отпраздновал день рождение сына с украинской женой

Польский вратарь Войцех Щенсны, продливший контракт с «Барселоной» до 2027 года, отпраздновал день рождения сына Лиама тортом и декором в цветах каталонского клуба.

Щенсны проводит отпуск в Польше и на днях устроил праздник для своих детей — Лиама и Ноэлии.

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В Instagram он и его жена Марина поделились фото и видео с вечеринки: на них видно торт с гербом «Барселоны», сине-гранатовое оформление и детей в футболках клуба. Некоторые даже сыграли мини-матч, где Щенсны встал на ворота.

Напомним, Марина Лученко-Щенсны родилась 3 июля 1989 года в Виннице (Украина) и в детстве переехала с семьёй в Польшу.