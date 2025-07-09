Тибо КУРТУА: «Это просто неудача, для тебя это будет уроком»

5 июля прошел матч 1/4 финала клубного чемпионата мира 2025 между командами Реал Мадрид и Боруссия Дортмунд.

Коллективы сыграли на стадионе Мидоулэндс в городе Ист-Рутерфорд. Поединок завершился со счетом 3:2 в пользу сливочных.

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В конце матча красную карточку получил новичок клуба Дин Хейсен, который пропустит полуфинал против ПСЖ. Этот эпизод прокомментировал Тибо Куртуа.

«Сработал защитный инстинкт... это неудача, и для тебя это будет уроком», – сказал бельгиец испанскому центрбеку.

Матч против ПСЖ мадридский клуб проведет 9 июля в 22:00 по Киеву.