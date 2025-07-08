Тейлор Фритц – Карен Хачанов. Убрал лишнее с Уимблдона. Видеообзор матча

8 июля американский теннисист Тейлор Фритц переиграл россиянина Карена Хачанова в матче 1/4 финала Уимблдона-2025.

Американец добыл победу со счетом 6:3, 6:4, 1:6, 7:6 (7:4) за 2 часа и 35 минут. Фритц впервые одолела Хачанова за три очных противостояния.

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Тейлор во второй раз в карьере вышел в полуфинал турнира Grand Slam и впервые на Уимблдоне.

Его следующим соперником будет либо Кэмерон Норри, либо Карлос Алькарас.

🏆 Уимблдон-2025. 1/4 финала

Тейлор Фритц [5] – 🏳️ Карен Хачанов [17] – 6:3, 6:4, 1:6, 7:6

Видеообзор матча