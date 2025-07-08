Артем КИЧАК: «В Буковине все на высоком уровне»

«Буковина» продолжает учебно-тренировочные сборы. Команда тренируется под руководством нового тренерского штаба. Первыми впечатлениями о работе в клубе поделился тренер вратарей «Буковины» Артем Кичак.

– Артем Иванович, прежде всего хотим еще раз поприветствовать вас в «желто-черной» семье! Как вам работается в новом клубе?

– Спасибо за приветствие! В «Буковине» все замечательно, все на высоком уровне. И опускать планку мы не собираемся, а настроены двигаться только вперед и вместе развиваться.

– Вы завершили карьеру футболиста всего год назад. Трудным ли был переход от роли игрока к тренерской работе?

– Я этот переход даже не почувствовал, ведь как только завершил карьеру футболиста, сразу начал работать в команде «Оболонь» U-19. Уже после того, как Сергей Шищенко возглавил столичный клуб, меня перевели в первую команду. Мы поработали до конца прошлого сезона, и теперь снова будем работать вместе уже в «Буковине». Могу сказать, что к тренерской работе я готовился заранее. Где-то в течение пяти-шести лет настраивался на то, что со временем появится возможность попробовать себя в роли тренера. У меня есть очень много материала и опыта, который я бы хотел передать тем голкиперам, с которыми я работаю, чтобы они прогрессировали и росли в профессиональном плане. Стремлюсь к тому, чтобы эти голкиперы были одними из лучших не только в чемпионате, но и вообще в Украине.

– Что самое главное в тренировке голкиперов на данном этапе сборов?

– На первом этапе, который проходил в Черновцах, мы работали над физическими показателями голкиперов, ведь их нужно было улучшать. Это был такой общеподготовительный этап. Сейчас на Закарпатье у нас специальный подготовительный этап, где мы работаем над скоростно-силовыми качествами, над силой. Нагрузки не уменьшаем – они только растут. Благодаря этому выводим игровую форму голкиперов на лучший уровень. И в таком режиме мы будем работать до 9 июля. Уже с тех пор нагрузки немного уменьшатся, больше внимания будет уделяться игровым ситуациям. Большое значение имеет выбор позиции, и об этом я говорю ребятам с первого дня совместной работы. Мы все разбираем на теории – как правильные, так и неправильные действия в тренировочном процессе. Также анализируем игру вратарей мирового уровня: как они действуют в тех или иных ситуациях, какие решения выбирают. Когда есть визуальное подтверждение слов, то все это лучше воспринимается.

– Как голкиперы воспринимают эти нагрузки?

– Пока никаких жалоб не было (улыбается). Все ребята в нашей команде – профессионалы, и они прекрасно понимают, что то, что мы сейчас отрабатываем, весь этот вратарский арсенал действий – это все понадобится уже в официальных матчах. Мы должны поработать сейчас под разными нагрузками, отработать все, что необходимо для того, чтобы уже в течение сезона демонстрировать свою лучшую игру. Еще с первого дня я сказал ребятам, что у меня есть идеи, есть принципы, которые я хочу воплощать. Каждый из них должен понимать, что в матче будет играть все равно один голкипер, но каждый вратарь должен быть в своей лучшей форме и понимать, что в любой момент может понадобиться команде. Каждый должен работать на все 100%, полностью отдавать все силы на тренировках и понимать те принципы, которые я хочу от них видеть. Не только я, но и главный тренер. Это активная позиция, открывание в зависимости от того, как играет соперник, умение всегда «быть в игре». Современный футбол диктует такие условия, что вратарь – это одиннадцатый полевой игрок. И это уже ни для кого не секрет, поэтому голкиперы должны всегда быть активными на протяжении всего матча. Нужно обладать не только хорошими физическими данными, антропометрией, реакцией, но и навыками коммуникации на поле. Важно уметь управлять линией обороны, вовремя подсказывать своим партнерам по команде, когда нужно перестроиться, кого подстраховать, как выбрать позицию правильно. Если нужно создавать большинство при выходе из обороны, то нужно помогать команде, также играть на подстраховке, если мяч идет за спину защитникам. Можно сказать, что голкипер должен быть в роли тренера на поле – он должен «видеть поле» и подсказывать своим партнерам, ведь нередко бывает, что команда «заигрывается», бывают разные ситуации, когда защитники могут «потерять» нападающего. Вот тогда голкипер должен все это видеть и активно помогать своим партнерам по команде.

– Во время тренировки вы часто используете не только футбольные мячи, но и много другого инвентаря, в частности различные мячи необычных форм, теннисные мячики и т.д. С какой целью это делается и какие навыки тренируются?

– Благодаря этому инвентарю, который мы используем на тренировках, отрабатывается реакция, мелкая моторика, координация. Все это дает возможность для развития. Я вижу, что все голкиперы в «Буковине» – настоящие профессионалы. Они хотят развиваться, и это стремление было заметно сразу. Ребятам действительно интересно на тренировках. Я уверен, что с каждым днем мы все будем становиться лучше. Каждый из них, и я вместе с ними тоже. Вратарский цех «Буковины» будет развиваться и прогрессировать быстрыми шагами.

– Как вы сейчас развиваетесь именно как специалист, как тренер голкиперов? Возможно, читаете много профильной литературы также, какие-то методики изучаете?

– Сейчас я еще учусь. Получил лицензию категории «Б» и буду переходить к обучению на лицензию категории «А». Много учусь и также слежу за тренерами, которые работают за рубежом. В частности, это тренеры «Баварии», «Ливерпуля», «Реала». Изучаю их подходы к работе, что-то из этого беру и для себя. Смотрю различные видео о психологии, о подходе к футболистам. Например, чем отличаются игроки топ-уровня, как они психологически готовятся к матчам, к тренировкам.

– Когда мы представили новых голкиперов «Буковины» – Федотова и Пенькова, то некоторые люди в соцсетях писали комментарии в стиле: «Зачем «Буковине» аж четыре голкипера?!» Можете ли вы что-то ответить и объяснить этим людям?

– Ничего удивительного в том, что у нас такое количество вратарей, я не вижу. Во всех командах есть три-четыре голкипера. В некоторых европейских клубах есть и по семь вратарей. Для меня ничего удивительного в этом нет. Это нормальная практика.

– Как вы расцениваете конкуренцию, которая сейчас есть на позиции голкипера в «Буковине»?

– Будет хорошая конкуренция. Хочу еще раз повторить, что на данном этапе мы работаем под большими нагрузками. И я надеюсь, что ребята быстро адаптируются под мои требования и будут прогрессировать с каждым днем. Каждый из них – профессионал, и каждый хочет играть. Кто будет лучше воспринимать требования, кто будет лучше готов к старту чемпионата – тот и будет играть.