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Украина. Первая лига
08 июля 2025, 18:09 | Обновлено 08 июля 2025, 18:49
194
0

Даниил КАНЕВЦЕВ: «Артем Кичак очень хорошо вжился в роль тренера»

Голкипер «Буковины» рассказал о работе на учебно-тренировочных сборах

08 июля 2025, 18:09 | Обновлено 08 июля 2025, 18:49
194
0
Даниил КАНЕВЦЕВ: «Артем Кичак очень хорошо вжился в роль тренера»
ФК Буковина. Даниил Каневцев

«Буковина» продолжает учебно-тренировочные сборы. Команда тренируется и проводит контрольные матчи под руководством Сергея Шищенко и нового тренерского штаба. Про работу с новым тренером вратарей Артемом Кичаком рассказал голкипер «Буковины» Даниил Каневцев.

– Даниил, поделись своими ощущениями и оцени свое состояние на этом этапе сборов.

– Понятно, что мы под нагрузками и состояние пока не очень идеальное, но на сборах это нормально, и, надеюсь, что после их окончания мы уже будем готовы на 100%.

–К новому сезону голкиперов «Буковины» готовит новый тренер – Артем Кичак. Как работается с этим специалистом?

– Очень хорошо. Он молодой, амбициозный, тренировки интересные, и хорошая атмосфера у нас, у вратарей. Мне все нравится.

– Изменился ли каким-то образом подход к тренировкам вратарей? Возможно, появились новые требования?

– Конечно, у каждого тренера вратарей есть свое видение, как должен играть голкипер. Есть новые требования, сейчас мы понемногу подстраиваемся. Надеюсь, что все будет хорошо.

– Чувствуешь, что Артем Кичак еще совсем недавно сам был игроком?

– Я бы так не сказал. Он очень хорошо вошел в роль тренера.

– В летнее межсезонье у тебя появились два новых коллеги по амплуа и одновременно конкурента. Был знаком с ними раньше? И нашли ли уже общий язык?

– Лично знакомыми не были, но заочно, конечно, знали друг друга. Поскольку мы все футбольные люди, то общий язык найти было нетрудно.

– Ты готов к конкуренции?

– Я всегда готов к конкуренции. Это пойдет на пользу как команде, так и нам самим.

– Как сейчас ощущаются нагрузки?

– Нагрузки даются тяжело, было несколько очень сложных дней для меня, но это сборы – и это нормально.

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учебно-тренировочные сборы чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Буковина Черновцы Артем Кичак Даниил Каневцев Сергей Шищенко
Сергей Турчак Источник: ФК Буковина
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