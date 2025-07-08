ОФИЦИАЛЬНО. Клуб, который вылетел из УПЛ, продлил контракт с тремя игроками

Известный украинский клуб «Черноморец» Одесса официально объявил о подписании контракта с тремя футболистами.

Сотрудничество с клубом продлили два голкипера – Ян Вечный и Максим Набит, а также опорный полузащитник Богдан Белошевский.

Информацию о новых соглашениях футболистов «Черноморец» не разглашает.

Напомним, что «Черноморец» оформил трансфер двух футболистов с опытом игры в УПЛ.