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Украина. Первая лига
08 июля 2025, 13:58 | Обновлено 08 июля 2025, 14:04
398
1

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб, который вылетел из УПЛ, продлил контракт с тремя игроками

«Черноморцу» удалось удержать Яна Вечного, Максима Набита и Богдана Билошевского

08 июля 2025, 13:58 | Обновлено 08 июля 2025, 14:04
398
1
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб, который вылетел из УПЛ, продлил контракт с тремя игроками
ФК Черноморец. Ян Вечный

Известный украинский клуб «Черноморец» Одесса официально объявил о подписании контракта с тремя футболистами.

Сотрудничество с клубом продлили два голкипера – Ян Вечный и Максим Набит, а также опорный полузащитник Богдан Белошевский.

Информацию о новых соглашениях футболистов «Черноморец» не разглашает.

Напомним, что «Черноморец» оформил трансфер двух футболистов с опытом игры в УПЛ.

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Черноморец Одесса чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига продление контракта Ян Вечный Богдан Билошевский
Андрей Витренко Источник: ФК Черноморец
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Demid Romanchik
Клуб який вилетів з УПЛ..Ви ще рік напишіть.У нас же багато таких...
А чому не написати,що Чорноморець продовжив контракт?
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