Украина. Первая лига08 июля 2025, 13:58 | Обновлено 08 июля 2025, 14:04
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ОФИЦИАЛЬНО. Клуб, который вылетел из УПЛ, продлил контракт с тремя игроками
«Черноморцу» удалось удержать Яна Вечного, Максима Набита и Богдана Билошевского
08 июля 2025, 13:58 | Обновлено 08 июля 2025, 14:04
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Известный украинский клуб «Черноморец» Одесса официально объявил о подписании контракта с тремя футболистами.
Сотрудничество с клубом продлили два голкипера – Ян Вечный и Максим Набит, а также опорный полузащитник Богдан Белошевский.
Информацию о новых соглашениях футболистов «Черноморец» не разглашает.
Напомним, что «Черноморец» оформил трансфер двух футболистов с опытом игры в УПЛ.
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А чому не написати,що Чорноморець продовжив контракт?