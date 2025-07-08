ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал двух футболистов с опытом игры в УПЛ

Одесский клуб «Черноморец», который со следующего сезона будет играть в Первой лиге, официально объявил о подписании двух новых футболистов. К команде присоединились два защитника – Тимофей Сухарь и Юрий Романюк.

Оба игрока перешли в «Черноморец» на правах свободного агента. Информация о контракте новичков отсутствует.

«Мы рады приветствовать ребят в нашей футбольной семье! Впереди – новый сезон, новые вызовы и, несомненно, большие цели.

Спасибо за доверие! Работаем вместе ради побед Одессы!», – написала пресс-служба «Черноморца».

Последним клубом Тимофея стал «Колос» из Ковалевки, за который защитник сыграл почти четыре месяца и провел два матча.

В свою очередь Юрий с зимы 2025 года выступал за «Прикарпатье», имея в активе 7 сыгранных поединков.