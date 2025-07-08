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Украина. Первая лига
08 июля 2025, 13:23 | Обновлено 08 июля 2025, 14:01
978
0

ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал двух футболистов с опытом игры в УПЛ

Тимофей Сухарь и Юрий Романюк присоединились к одесскому клубу

08 июля 2025, 13:23 | Обновлено 08 июля 2025, 14:01
978
0
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал двух футболистов с опытом игры в УПЛ
ФК Карпаты. Тимофей Сухарь

Одесский клуб «Черноморец», который со следующего сезона будет играть в Первой лиге, официально объявил о подписании двух новых футболистов. К команде присоединились два защитника – Тимофей Сухарь и Юрий Романюк.

Оба игрока перешли в «Черноморец» на правах свободного агента. Информация о контракте новичков отсутствует.

«Мы рады приветствовать ребят в нашей футбольной семье! Впереди – новый сезон, новые вызовы и, несомненно, большие цели.

Спасибо за доверие! Работаем вместе ради побед Одессы!», – написала пресс-служба «Черноморца».

Последним клубом Тимофея стал «Колос» из Ковалевки, за который защитник сыграл почти четыре месяца и провел два матча.

В свою очередь Юрий с зимы 2025 года выступал за «Прикарпатье», имея в активе 7 сыгранных поединков.

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Черноморец Одесса чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины трансферы трансферы УПЛ Тимофей Сухарь Юрий Романюк Колос Ковалевка Прикарпатье Ивано-Франковск
Андрей Витренко Источник: ФК Черноморец
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