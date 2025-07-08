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  4. ДЖОКОВИЧ: «Чувствую уверенность. Мотивирован дойти до конца. Посмотрим»
Уимблдон
08 июля 2025, 18:08 | Обновлено 08 июля 2025, 18:09
196
0

ДЖОКОВИЧ: «Чувствую уверенность. Мотивирован дойти до конца. Посмотрим»

На пресс-конференции после матча серб рассказал о борьбе с де Минауром

08 июля 2025, 18:08 | Обновлено 08 июля 2025, 18:09
196
0
ДЖОКОВИЧ: «Чувствую уверенность. Мотивирован дойти до конца. Посмотрим»
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Сербский теннисист Новак Джокович вновь продемонстрировал стойкость и ментальную силу в матче против Алекса де Минаура. Австралиец оказывал давление от начала и до конца, вытаскивая каждый мяч и испытывая серба в затяжных розыгрышах. Несмотря на неудачный стартовый сет, 24-кратный чемпион турниров Большого шлема выдержал натиск, принял вызов и стал методично наращивать темп.

В предпоследнем раунде лондонского турнира его ожидает одна из сенсаций – Флавио Коболли. На пресс-конференции после матча Джокович рассказал о нем, о борьбе с де Минауром, сложных условиях на Центральном корте и о том, как он относится к статусу фаворита, который приписал ему бывший тренер Горан Иванишевич.

Ветер и старт матча были не в его пользу

«Я не очень хорошо начал. Он действовал надежно – как я и ожидал. Но погодные условия были довольно экстремальными, если честно. Сегодняшний ветер и завихрения на корте отличались от всего, что мы видели на турнире до этого. Это был серьезный вызов для меня. Я начал матч с двух двойных ошибок и сразу же отдал подачу. Я чувствовал себя неуверенно, не мог найти нужный ритм. Конечно, он это заметил. Он использовал мои слабости, смешивал игру, великолепно принимал. Я не получал столько легких очков с первой подачи, как в первых трёх раундах, что сделало все еще сложнее. Пришлось прилагать много усилий, особенно на подаче против ветра».

Похвала в адрес де Минаура

«Я думаю, он один из самых неудобных соперников при такой погоде – при сильном ветре. Он очень быстрый, постоянно оказывает давление, заставляет играть каждый мяч. Кроме того, он очень умный игрок. На траве умеет использовать слайсы и углы. Это было настоящее испытание. Честно говоря, я испытал огромное облегчение, когда завершил матч в четырёх сетах. Старт четвертого сета скорее говорил о том, что все идет к пятому, а не к завершению. Я вошёл в режим полной концентрации. Кажется, в последних трех геймах я проиграл всего одно очко. Наконец-то смог навязать свою игру, стал попадать по мячу. Это было трудно. Ему большая заслуга за то, что заставил меня чувствовать себя неуютно на корте. Мне повезло, что я справился».

Готовность к четвертьфиналу против Коболли

«Он талантливый игрок, один из представителей нового поколения. Один из тех молодых теннисистов, которых мы, скорее всего, будем часто видеть в будущем. Честно говоря, я приятно удивлён его результатами на траве, потому что его игра не кажется типично травяной, но он дошел до четвертьфинала. Он обыграл Чилича и других мощных подающих, специалистов по траве, так сказать. Это достойно уважения. Он – настоящий боец. Мы хорошо общаемся. Стараемся тренироваться вместе, когда есть возможность. Мы только что обнялись после матча – встретились на террасе. Пусть победит сильнейший.

Что тут сказать? Мы уже в четвертьфинале. Мне определенно нужно поработать над своей игрой и лучше начать следующий матч, чем сегодня. Я не был доволен своей игрой, особенно в первой части встречи. Да, нужно прибавить, чтобы иметь шансы на продвижение дальше».

Не считает себя фаворитом, несмотря на слова Иванишевича

«Я люблю Горана, и мне приятно, что он любит меня, но не думаю, что сейчас я фаворит в матчах с Алькарасом и Синнером. Я считаю, что это они – фавориты. Хотя, возможно, именно здесь у меня больше всего шансов против них. Если придется сыграть с одним из них или с обоими – а я на это надеюсь – значит, я добрался до финала, и тогда, конечно, постараюсь показать лучший теннис, чтобы победить. Думаю, у меня есть шансы – это однозначно. Мои результаты на траве, в том числе в прошлые годы, подтверждают мою уверенность в себе на этом покрытии. В этом году я тоже показываю хороший теннис. Так что чувствую себя хорошо. Чувствую уверенность. Я мотивирован дойти до конца. Посмотрим, что будет».

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Вячеслав Кулаковский Источник: Punto de Break
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