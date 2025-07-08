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  4. Александр БАРАНОВ: «Шахтер в Финляндии уважают, но дадут бой»
Лига Европы
08 июля 2025, 17:52 | Обновлено 08 июля 2025, 17:59
370
4

Александр БАРАНОВ: «Шахтер в Финляндии уважают, но дадут бой»

Донецкий «Шахтер» сыграет с финским «Ильвесом» в квалификации Лиги Европы

08 июля 2025, 17:52 | Обновлено 08 июля 2025, 17:59
370
4
Александр БАРАНОВ: «Шахтер в Финляндии уважают, но дадут бой»
ФК Ильвес

Украинский тренер Александр Баранов в эксклюзивном интервью сайту Sport.ua рассказал, как в Финляндии относятся к донецкому «Шахтеру».

– В Финляндии «Шахтер» разве не считают на бумаге сильнее?
– Здесь понимают, что из себя представляет «Шахтер» и уважают украинскую команду. Впрочем, «Ильвес» готовится к тяжелому противостоянию, и никто не будет делать каких-либо выводов к первому поединку.

– По историческому авторитету «Ильвес» в Финляндии на каком месте?
– Это очень уважаемая в стране команда, точнее, клуб. Есть же и хоккейный «Ильвес», тоже имеющий свой вес в Финляндии. Но если говорить конкретно о футболе, то в клубе занимается около 6 000 человек, это подразумевается и мужской и женский футбол.

«Ильвес» выступает на уютном хоть и не новом стадионе. Там еще в 2017 году в рамках отборочного турнира ЧМ-2018 встречались национальные сборные Финляндии и Украины, на этом матче и я присутствовал.

Сейчас «Ильвес» в турнирной таблице идет на третьем месте, отставая от лидеров на одно очко. Команда пытается играть, если можно сказать, в испанский футбол.

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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Комментарии 4
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Arera
СаааааШа Баранов. Легенда харьковского футбола! Именно его гол в ворота Торпедо принёс Первой столице единственный(пока что) трофей!
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New Zealander
6000 осіб? Tайпо? 
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