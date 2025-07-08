«Туман от финнов». Баранов – о силе и недостатках соперника Шахтера

«Шахтер» первым из украинских команд возьмет старт в новом еврокубковом сезоне. В четверг, 10 июля, подопечные Арды Турана номинально на своем поле (в Любляне) в первом квалификационном раунде Лиги Европы встретятся с финским «Ильвесом».

Наш соперник звезд с неба не хватает, тем не менее, финский футбол в последние годы заметно прибавил, особенно это касается национальных сборных Финляндии.

Впрочем, сейчас мы не о сборных. Лучше разобраться с «Ильвесом» в эксклюзивном интервью сайту Sport.ua помог тренер Александр Баранов, обладатель Кубка СССР 1988 года в составе «Металлиста». А во время нашей Независимости полтора сезона (с июня 2004-го по ноябрь 2005-го) он проработал главным тренером киевского «Арсенала».

Еще будучи действующим игроком полузащитник в начале 90-х уехал в Финляндию, где проживает по сей день и работает в местном футболе.

– Александр Иванович, в матче «Шахтер» – «Ильвес» фаворит известен?

– Да. Только смотря для кого (улыбается).

– В Финляндии «Шахтер» разве не считают на бумаге сильнее?

– Здесь понимают, что из себя представляет «Шахтер» и уважают украинскую команду. Впрочем, «Ильвес» готовится к тяжелому противостоянию, и никто не будет делать каких-то выводов до первого поединка.

– По историческому авторитету «Ильвес» в Финляндии на каком месте?

– Это очень уважаемая в стране команда, точнее, клуб. Есть ведь и хоккейный «Ильвес», который тоже имеет свой вес в Финляндии. Но если говорить конкретно о футболе, то в клубе занимается порядка 6 000 человек, это имеется ввиду и мужской, и женский футбол.

«Ильвес» выступает на уютном хоть и не новом стадионе. Там еще в 2017 году в рамках отборочного турнира ЧМ-2018 встречались национальные сборные Финляндии и Украины, на этом матче и я присутствовал.

Сейчас «Ильвес» в турнирной таблице идет на третьем месте, отставая от лидеров на одно очко. Команда пытается играть, если можно сказать, в испанский футбол…

– Действительно. Чаще всего или практически всегда они действуют по схеме 3–4–3.

– Обычно финские тренера гибкостью не отличаются, как Хосеп Гвардиола, которые за игру может несколько раз поменять тактику. Думаю, они и с «Шахтером» будут играть по этой схеме, возможно, опустив чуть ниже крайних хавов. Но зачастую они не отказываются от того, что планируют заранее. Единственный вопрос, где они начнут обороняться – в середине поля или ближе к своим воротам.

ФК Ильвес. В своем чемпионаите Ильвес идет пока на третьем месте

– Какая сильная сторона этой финской команды?

– Дело в том, что кроме двух-трех футболистов, все представляют Финляндию, а здесь это говорит о том, что команда хорошо организована и сплоченна, как все финское общество из-за этого их тяжело победить. Их девиз – порядок бьет класс. Если помните, в 2021 году в Лиге конференций «Ворскла» встречалась с КуПСом». Вот это как раз из этой оперы.

«Ильвес» играет на хорошем уровне, но, естественно, это несравнимо с высшим европейским футболом. Но соперника «Шахтера» ни в коем случае нельзя недооценивать.

– Трансферная стоимость «Ильвеса», как у новичков украинской Премьер-лиги. У «Шахтера» будет тотальным превосходство?

– В прошлом году во втором дивизионе я тренировал «Ильвес-Киссат». У меня в команде было пять украинцев, которым за 30 и грузин Ника Ситчинава, известный по выступлениям в Украине. Против нас играли юноши, как это практикуют в Финляндии в низших дивизионах, и оказалось, что опытные футболисты иногда ничего не могли с ними сделать. Чудес они не вытворяли, а все дело было в организации игры и сплоченности. Это я к чему, что стоимость игроков не всегда работает. Поэтому я бы на этом внимание не акцентировал.

– В Финляндии сезон в разгаре, в то время, как в Украине команды только готовятся к официальным поединкам. В этом есть плюс у «Ильвеса»?

– Разве что минимальный. Да, они находятся в тонусе, а горняки только недавно вышли из отпуска. Я не знаю, как готовится к сезону «Шахтер», и в каком состоянии команда подойдет к этим матчам. У донетчан сейчас новый тренер, соответственно, у него наверняка новое видение игры коллектива.

Когда я еще был футболистом, то мы в сезон входили тяжеловато, поскольку на сборах были большие нагрузки. Сейчас все по-другому, форма набирается за счет спаррингов, поэтому хоть и не официальный, но игровой тонус у игроков «Шахтера» будет.

ФК Шахтер. Арда Туран

– Вы упомянули нового тренера горняков, который только начинает свою работу, в то время как у «Ильвеса» Йонас Рантанен работает уже полтора года. Это тоже может сыграть на руку финнам?

– Опять же, я знаком с финской футбольной культурой. Там в чем-то есть схожесть с СССР, где все заранее прописано по плану. И от этого плана наставник и команды практически не отходят. Если они играли в три защитника, а станут резко – в пять, этого не будет.

Вот здесь и может быть преимущество уже у «Шахтера». Арда Туран может привнести передовые схемы игры, которые очень популярны в турецком футболе.

– Каким будет ваш прогноз на первый матч, который для «Ильвеса» будет гостевым и не домашним для «Шахтера», так как игра пройдет в Словении?

– То, что «Шахтер» с первых минут начнет доминировать, я в этом не сомневаюсь, а «Ильвес» поначалу будет скромным, рассчитывая хоть на какую-то контратаку. Прогноз? Ну как его можно дать, если команда может иметь колоссальное игровое преимущество, а потом прилетит, и нужно будет менять всю стратегию. Единственное, повторюсь, что украинская команда будет на мяче.

Еще хотел добавить один момент. Финны очень много внимания уделяют стандартным положениям. Это угловые, штрафные и даже ауты, мяч после которых может долететь на дальнюю штангу. А при корнерах четыре-пять атакующих игрока становятся на линию ворот и полностью закрывают видимость и движение вратарю. В переводе этот игровой момент называется – туман. Это хоть и примитивная техника, но порой она работает.