«Вспомните Ворсклу…». Финны играют под девизом – порядок бьет класс

В эксклюзивном интервью сайту Sport.ua тренер и футбольный специалист Александр Баранов рассказал за счет чего «Ильвес» может добиться положительного результата в игре с «Шахтером».

– Состав «Ильвеса», кроме двух-трех футболистов, состоит из финнов, – сказал Баранов. – А здесь это говорит о том, что команда хорошо организована и сплоченна, как все финское общество из-за этого их тяжело победить. Их девиз – порядок бьет класс. Если помните, в 2021 году в Лиге конференций «Ворскла» проиграла «КуПСу». Вот это как раз из этой оперы.

«Ильвес» играет на хорошем уровне, но, естественно, это несравнимо с высшим европейским футболом. Но соперника «Шахтера» ни в коем случае нельзя недооценивать.

Напомним, что первый матч первого квалификационного раунда Лиги Европы «Шахтер» – «Ильвес» состоится 10 июля в Любляне. Ответный поединок пройдет в Тампере 17-го числа.