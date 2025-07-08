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  4. «Вспомните Ворсклу…». Финны играют под девизом – порядок бьет класс
Лига Европы
08 июля 2025, 17:14 | Обновлено 08 июля 2025, 17:29
196
0

«Вспомните Ворсклу…». Финны играют под девизом – порядок бьет класс

Александр Баранов, который живет и работает в Финляндии больше 30 лет, предостерегает «Шахтер»

08 июля 2025, 17:14 | Обновлено 08 июля 2025, 17:29
196
0
«Вспомните Ворсклу…». Финны играют под девизом – порядок бьет класс
ФК Ворскла. Ворскла – КуПС

В эксклюзивном интервью сайту Sport.ua тренер и футбольный специалист Александр Баранов рассказал за счет чего «Ильвес» может добиться положительного результата в игре с «Шахтером».

– Состав «Ильвеса», кроме двух-трех футболистов, состоит из финнов, – сказал Баранов. – А здесь это говорит о том, что команда хорошо организована и сплоченна, как все финское общество из-за этого их тяжело победить. Их девиз – порядок бьет класс. Если помните, в 2021 году в Лиге конференций «Ворскла» проиграла «КуПСу». Вот это как раз из этой оперы.

«Ильвес» играет на хорошем уровне, но, естественно, это несравнимо с высшим европейским футболом. Но соперника «Шахтера» ни в коем случае нельзя недооценивать.

Напомним, что первый матч первого квалификационного раунда Лиги Европы «Шахтер» – «Ильвес» состоится 10 июля в Любляне. Ответный поединок пройдет в Тампере 17-го числа.

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Лига Европы Шахтер Донецк Ильвес Тампере Ворскла Полтава КуПС Лига конференций еврокубки по футболу
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
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