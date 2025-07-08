ДЖОКОВИЧ: Наверное, я впервые выиграл матч, за которым он наблюдал с трибун

Именитый сербский теннисист Новак Джокович во время флеш-интервью на корте после победы над Алексом де Минауром в 1/8 финала Уимблдона-2025 отметил присутствие Роджера Федерера на трибунах арены:

«Очень сложная встреча, много трудных моментов. Иногда хотелось бы иметь serve-and-volley и изящную технику того джентльмена, который стоит там. Это бы помогло.

Наверное, я впервые выиграл матч, за которым он наблюдал с трибун. Последние пару раз были поражения. Хорошо, что удалось прервать эту серию.

Рад видеть Роджера. Он большой чемпион и человек, которого я всегда уважал и ценил. Мы делили корт много лет, и здорово, что он вернулся. Это, безусловно, его самый успешный турнир».

Следующим соперником Джоковича на травяном мейджоре в Лондоне будет итальянец Флавио Коболли.